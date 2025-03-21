Türk Dünyası ve Asya halkları Nevruz'u kutladı

Nevruz Bayramı gece ile gündüzün eşit olduğu, baharın müjdecisi ve yeni bir başlangıcın simgesi olan Nevruz, yüzyıllardan beri süren geleneklere bağlı olarak kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Türk Dünyası toplulukları ve tüm Asya Halkları içerisinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türk dünyasında zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın baharla başlayan canlanması ve yeni bir başlangıcın simgesi olan nevruz bayramı asırlardır devam eden gelenekleriyle dünyanın pek çok ülkesinde kutlandı.



Tarihsel olarak Ergenekon Destanı'na dayandırılan Nevruz, demir dövülerek kutlanıyor.



Nevruz Bayramı,bu yıl Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor.



Bakü'deki kutlamaların adresi tarihi İçerişehir oldu. Bakülülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çeşitli müzik grupları sahne aldı, kurulan stantlarda yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatları tanıtıldı.



İran'ın başkenti Tahran'da, geleneksel Nevruz Bayramı kutlamaları oldukça görkemli etkinliklerle kutlandı.



Görkemli havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinliklerde İran’ın farklı etnik gruplarından gelen sanatçılar sahne alarak özel enstrümanlarıyla müzikler eşliğinde gösteriler sundu.



Baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı için Irak'ın Kerkük kentinde, her yıl olduğu gibi bu sene de kent merkezindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde geniş katılımlı etkinlik düzenlendi. Kutlamalarında Nevruz ateşi yakıldı.



Irak'ın Süleymaniye kentinde ve Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlar, geleneksel kıyafetler giyerek ve ateş yakarak kutladı.



Kırgızistan'da Nevruz Bayramı, ülkenin tüm ana meydanlarında geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Nevruz Bayramı dolayısıyla Turdakun Usubaliyev Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenledi.



Özbekistan'da, gece ile gündüzün eşit olduğu, doğu halklarında yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı dolayısıyla Özbekistan'da resmi tatil ilan edilirken, ülkenin tüm il ve ilçe merkezlerinde, köy ve mahallelerde bayram kutlamaları yapılıyor.



Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de geleneksel kıyafetleri giyen halk, meydanlarda halay çekti, müzik eşliğinde Nevruz Bayramı kutlamaları yaptı.