Yunanistan Başbakanı Çipras'ı taşıyan helikoptere, Türk F-16'lardan 'rotanı değiştir' uyarısı yapıldı. Jetlerin it dalaşını Çipras pencereden seyretti

Yunan basınına göre önceki gün Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'le birlikte Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası’nı ziyaret eden Başbakan Çipras'ı taşıyan helikopter, Türk hava sahasına girince iki Türk F-16'sı tarafından uyarıldı.



Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre, Çipras ve Apostolakis'i de taşıyan helikopter bin 500 feet yükseklikte seyrederken, 10 bin feet yükseklikte uçan Türk jetler helikopter pilotundan uçuş bilgisi talep etti. Türk jetlerini görünce Çipras ve Apostolakis'i bilgilendiren helikopter pilotu Yunan Hava Kuvvetleri’ne çağrıda bulundu..



Proto Thema gazetesine göre, Yunan pilottan yanıt gelemeyince bu kez telsizden ikinci anons duyuldu. Bu anonsta Türk F-16 pilotları, "Türkiye hava sahasını ihlal ediyorsunuz, derhal rotanızı değiştirin" çağrısı yaptı. Çağrı üzerine helikopter pilotu Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na haber verdi. Haber üzerine Genelkurmay, Yunan savaş uçaklarının havalanması talimatı verdi. Kısa süre it dalaşı yaşandı. Çipras Türk jetlerini, CH-47 Chinook tipi askeri helikopterin penceresinden seyretti.



YUNAN ORDUSU İÇİN YARDIM KAMPANYASI



Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos “Ulusal egemenliğimizi sorgulamaya cüret edenleri ezeceğiz. Ordumuz hazır” derken, Yunan silahlı kuvvetlerinin maddi zorluklar yaşadığı iddia edildi. Yunan emekli generaller ve turizmcilerin ordunun bir milyar euro'luk ihtiyacını karşılamak için yardım kampanyası başlattığı öne sürüldü. Güneş'in haberine göre, yardım kampanyasını yürüten isimlerden biri olan Yunan Turizm İşletmeleri Birliği Onursal Başkanı Andreas Andreadis, ordunun her geçen gün daha da kötü bir duruma doğru gittiğini söyledi./Aydınlık