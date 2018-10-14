Endonezya’nın Sumatra Adasında şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayboldu. Ülkede geçen ay yaşanan deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 91'e yükseldi. Yaralarını sarmaya çalışan ülkeye Türkiye de yardım eli uzattı.

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 22 kişi yaşamını yitirdi.



Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi Sözcüsü, hayatını kaybedenlerden 11’inin bölgedeki bir medresede eğitim gören ortaokul öğrencileri olduğunu açıkladı.



Sözcü, 15 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu belirtti.



Şiddetli yağışların büyük çaplı maddi hasar oluşturduğu bölgede ara kurtarma çalışmaları sürüyor.



Şiddetli yağışın vurduğu Endonezya'da 28 Eylül'de 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami yaşanmıştı. O felaketin yaraları sarılmaya başlandı.



Zor günler geçiren bölge insanına Türkiye'nin yardımları devam ediyor.



Türkiye'den gönderilen çadırlar Türk Kızılayı, Endonezya Kızılhaç'ı ve askeri personel tarafından, afetten en çok etkilenen Palu'da kuruldu.



Barınma ihtiyacını karşılayacak çadırların kurulduğu alanlarda tuvalet, banyo, duş, ibadet alanı, okul ve sosyal tesis gibi bölümler de unutulmadı.



Endonezyalı afetzedeler yapılan planlama doğrultusunda bu çadırlara yerleştirilecek.



Öte yandan yaşanan felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 91'e yükseldi.



Resmi arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bölgede, gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ediyor.



ulusal.com.tr

