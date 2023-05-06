Türk seçmenler 15 ülkede daha sandık başına gitti
Yurt dışında oy kullanma 18 Mart başladı. Peki oy kullanacak Türk seçmenler hangi ülkelerde oy kullanabilecek. Bu sene oy kullanılacak ülke sayısı 15'e çıkarıldı.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemlerine başlandı.
TÜRKMENİSTAN
Türk seçmenler, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.
Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Aşkabat Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme sürecinin başladığı Türkmenistan'da yeterli sayıda Türk seçmen olduğu için büyükelçilikte sandık kurulduğunu ve seçmenlerin 6-7 Mayıs'ta oy kullanabileceklerini belirtti.
Oral, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda ülkedeki Türk seçmenlerin, Aşkabat Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta oy kullanabilecekleri bilgisini verdi.
LETONYA
Seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. 7 Mayıs akşamına kadar sandıklarda oy kullanılabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.
Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemlerinin bu sabah itibarıyla başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızı gün içinde bugün için akşam 21.00'e, yarın da sabah 09.00'dan 21.00'e kadar Büyükelçiliğimize bekliyoruz." dedi.
Tantekin, vatandaşların kimlik kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri söyledi:
- Yabancı kimlik kartı ile oy kullanılmıyor. 12 saat boyunca kesintisiz şekilde sandıklarımız açık olacak.
Yurt dışı seçmen kaydı olan vatandaşların da istedikleri, sandık açılan bir Türk misyonunda oy kullanabileceklerini hatırlatan Tantekin, şu ifadeleri ekledi:
- Bizim komşularımıza baktığımız zaman Belarus ve Polonya'da sandıklar açılıyor. Letonya'da sandık yok. Dolayısıyla komşu ülkelerden seçmenlerin de gelip oy kullanabilmesi mümkün.
FAS
Fas’taki Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar akşamı sona erecek.