Türk seçmenler 15 ülkede daha sandık başına gitti

LETONYA

Seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. 7 Mayıs akşamına kadar sandıklarda oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemlerinin bu sabah itibarıyla başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızı gün içinde bugün için akşam 21.00'e, yarın da sabah 09.00'dan 21.00'e kadar Büyükelçiliğimize bekliyoruz." dedi.

Tantekin, vatandaşların kimlik kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri söyledi:

- Yabancı kimlik kartı ile oy kullanılmıyor. 12 saat boyunca kesintisiz şekilde sandıklarımız açık olacak.

Yurt dışı seçmen kaydı olan vatandaşların da istedikleri, sandık açılan bir Türk misyonunda oy kullanabileceklerini hatırlatan Tantekin, şu ifadeleri ekledi:

- Bizim komşularımıza baktığımız zaman Belarus ve Polonya'da sandıklar açılıyor. Letonya'da sandık yok. Dolayısıyla komşu ülkelerden seçmenlerin de gelip oy kullanabilmesi mümkün.