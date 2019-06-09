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Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği New York sokaklarında

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Türk Günü kapsamında konser vermek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Mehteran Birliği, Booklyn'deki konser öncesi New York'un farklı yerlerinde sokak konserleri verdi. Turistler ve New York'lular mehteran birliğini ilgiyle izledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği New York sokaklarında

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği New York'un ünlü turistik mekânları Times Meydanı ve Central  Park'ta konser verdi.

Mehteran Birliği, önce New York'un merkezinde yer alan Times Meydanı'nda performans sergiledi. Şehrin en işlek meydanındaki Mehterar Birliği alışılmadık bir görüntü yarattı.

Ekip ardından yine kent merkezinde yer alan Central Park'ta konser verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin Central Park'taki konseri hem New York'lular hem de turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Mehteran Birliği, bugün de Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenecek Amerikan Türk Günü'nde konser verecek.

MEHTERAN BİRLİĞİ NEW YORK SOKAKLARINDA

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri
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