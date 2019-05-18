Avusturya geçtiğimiz çeyrek yüzyılda yaşanmamış bir skandalla hafta sonuna girdi. Almanya’nın haber dergisi Der Spigel, Avusturya hükümetinde başbakan yardımcısı, aşırı sağcı FPÖ genel başkanı, yabancı ve Türk düşmanı açıklamalarıyla tanınan Heinz Christian Strache’nin bir görüşmesine ait video yayımladı. Videonun Avusturya gazetelerin internet ayfasında ve televizyonlarda yayımlanmasından sonra siyasi partiler arka arkaya açıklamalar yaparak, Strache’nin başbakan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmasını istedi. Strache, 18 Mayıs Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada, başbakan yardımcılığından istifasını başbakan Sebastian Kurz’a sunduğunu, Kurz’un bunu kabul edeceğini açıkladı

Avusturya geçtiğimiz çeyrek yüzyılda yaşanmamış bir skandalla hafta sonuna girdi. Almanya’nın haber dergisi Der Spigel, Avusturya hükümetinde başbakan yardımcısı, aşırı sağcı FPÖ genel başkanı, yabancı ve Türk düşmanı açıklamalarıyla tanınan Heinz Christian Strache’nin bir görüşmesine ait video yayımladı.



Videoda Heinz Christian Strache’nin bir Rus oligarşi ile yapmış olduğu görüşmedeki açıklamalar dikkat çekti. Açıklamalarda Strache partisine Rus zenginlerinin bir dernek üzerinden bağışın nasıl aktarılacağından, populist Kronen Zeitung gazetenin satın alınmasına, gazetenin FPÖ propogandasında yardım etmesine kadar açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.



Dürüstlüğün temsilcisi oduklarını iddia eden partinin genel başkanı, İbiza’da FPÖ parlamento kulüp başkanı Johann Gudenus ve bir Rus kadınının rahat bir atmosferde, sigara dumanlarının altında bir odada bira ve içkinin tüketildiği ortamda konuşulduğu ve Viyana FPÖ parlamento kulüp şefi Johann Gudenus ise konuşmayı Rusça’ya çevirdiği dikkat çekti. Kendinin zengin bir Rus olduğunu belirten kadın, Avusturya’da bir kaç yüz milyon yatırım yapabileceklerini, yalnız bu paraların kara para olacağını ifade etmiş olmasına rağmen gazete haberlerine göre saatlerce bu yatırım hakkında konuşulduğu belirtilmekte. Strache yatırımın basın ve inşaat alanında olacağını belirtirken konuşmada kurulacak firmalara devlet işlerinin verilecegini anlattığı görülmekte. 2017 yılı Temmuz ayında Avusturya paramento seçimleri öncesinde İbiza Adası’nda bir Villa’da gizli çekilen flmde Rusların FPÖ’ye yardım etmeleri durumunda Strache tarafından her şey hakkında konuşabileceklerinin özellikle ifade edildiği dikkat çekti.



Videonun Avusturya gazetelerin internet ayfasında ve televizyonlarda yayımlanmasından sonra siyasi partiler arka arkaya açıklamalar yaparak, Strache’nin başbakan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmasını istediler. Avusturya başbakanı Sebastian Kurz ve partisinden henüz bir açıklama gelmezken, konunuyla ilgili Cumartesi günü (18 Mayıs tarihinde) aöıklama yapılacağı gece yapılan habrlerde duyuruldu. Cuma günü yapılan siyasi yorumlar Heinz Christian Strache’nin görevden ayrılacağı ve ufukta erken seçimin bulunduğu biçimdeydi.



Strache 18 Mayıs Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada, başbakan yardımcılığından istifasını başbakan Sebastian Kurz’a sunduğunu, Kurz’un bunu kabul edeceğini açıkladı. Açıklamasında tuzağa düşürüldüğünü, içkili bir ortamda güzel Rus kadınını etkilemek için maço tavrıyla konuştuğunu, kendisi için en önemli şahıs eşinden özür dilediğini ifade etti. Konuşmasının devamında Avusturya Özgülükçü Partisi FPÖ’nün ülke ve Avrupa siyasetindeki katkılarını da öne çıkardı. Basına yansıyan konuşmanın kendisi tarafından aptallık ve düşüncesizce davranış olduğunu açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden solunu terk etti.



Strache’nin açıklamasından sonra gözler Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Kurz’a çevrildi. Sebastian Kurz’un tavrı merakla beklenmektedir. Kurz’un açıklaması Avusturya’da yeni seçim mi, yeni bir hükümet mi, yoksa yeni bir başbakan yardımcısı mı sorularına cevap olacak.



Kadim Ülker / Viyana

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