Türkiye, 13 yıl sonra Arap Birliği'nde! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı

Hakan Fidan, Türkiye’nin 13 yıl aradan sonra davet edildiği Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Fidan, bölgesel istikrar ve birlikte çalışma mesajları verdi. Fidan’ın konuşması sırasında, Suriye heyetinin salondan ayrıldığı iddiasına Bakanlık kaynaklarından açıklama geldi.

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Türkiye, 13 yıl sonra Arap Birliği'nde! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı
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Türkiye 13 yıl aradan sonra Arap Birliği toplantısına katıldı. Birliğin 162. Dışişleri Bakanları Konsey toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılış konuşmasında hitap etti.

Fidan konuşmasında Arap ve Müslüman dünyasındaki bölünmelerin, dış müdahaleye ve manipülasyona kapı açtığını, bunun devam etmesine artık izin verilemeyeceğini belirtti. Fidan, “Bölgesel istikrar ve güvenlik için birlikte çalışmalıyız, başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye, 13 yıl sonra Arap Birliği'nde! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı - Resim : 1

Fidan, Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Arap dünyasının Dışişleri Bakanlarına seslenerek “Hepinizle ikili ve toplu halde çalışmaya ve Arap Birliği ile ortaklığımızı inşa etmeye hazırız” dedi.

Fidan’ın konuşma yaptığı sırada Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad salondan ayrıldı. Fidan’ın konuşmasını Suriyeli başka bir diplomat Mikdad’ın koltuğuna oturarak takip etti. Mikdad’ın neden ayrıldığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, 13 yıl sonra Arap Birliği'nde! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı - Resim : 2

“Bakan Fidan konuşurken Suriye heyeti salonu terk etti” iddialarına ise Dışişleri kaynaklarından yalanlama geldi. Dışişleri kaynakları, Suriye temsilcilerinin toplantıyı takip ettiğini bildirdi. Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa bunu davet sürecinde dile getirirlerdi” ifadelerini paylaştı.

Hakan Fidan toplantı sonrası Arap ülkeleri mevkidaşlarıyla samimi sohbetler yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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