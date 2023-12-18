Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye yine Batı'nın kapısına dayandı. Hükümet AB üyeliği için mesaide.



Dışişleri Bakanlığı Avrupa Masası yetkilileri Avrupa Birliği'yle toplantılarını sürdürüyor.



Diplomatik kaynaklar, 2024 yılında Türkiye'nin vize serbestisi başta olmak üzere ilişkilerin gelişmesini umduğunu belirtti.



AB ülkeleri ve AB ile ikili düzeyde, çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. 2024'te vize süreçlerini daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz.



Siyaset Bilimciler Ali Fuat Gökçe ve Özcan Yeniçeri, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için hangi tavizleri vermesi gerekir?



Avrupa Birliği'nin Türkiye düşmanı politikalarına karşı Hükümet neler yapabilir?



Türkiye bölge ülkeleriyle temaslarını güçlendirebilir...



