Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 2024'te vize serbestisi başta olmak üzere ilişkilerin gelişmesini umuyor. Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği gerçekçi mi? Ankara AB üyeliği için taviz mi verecek? Ulusal Kanal'a konuşan uzmanlar Türkiye için çözümü açıkladı.

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
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Türkiye yine Batı'nın kapısına dayandı. Hükümet AB üyeliği için mesaide.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Masası yetkilileri Avrupa Birliği'yle toplantılarını sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklar, 2024 yılında Türkiye'nin vize serbestisi başta olmak üzere ilişkilerin gelişmesini umduğunu belirtti.

AB ülkeleri ve AB ile ikili düzeyde, çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. 2024'te vize süreçlerini daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz.

Siyaset Bilimciler Ali Fuat Gökçe ve Özcan Yeniçeri, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için hangi tavizleri vermesi gerekir?

Avrupa Birliği'nin Türkiye düşmanı politikalarına karşı Hükümet neler yapabilir?

Türkiye bölge ülkeleriyle temaslarını güçlendirebilir...

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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