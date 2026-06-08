Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında İstanbul Bildirisi imzalandı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının önemli bir halkası olan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Çırağan Sarayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen kritik zirvenin tamamlanmasıyla birlikte, üç ülke arasında stratejik öneme sahip "İstanbul Bildirisi" resmi olarak imzalandı.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Zirve programı, liderlerin ikili temaslarıyla başladı. Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından, delegasyonların katılımıyla geleneksel fotoğrafı çekimi yapıldı ve ardından ana toplantı salonuna geçildi.

Çırağan Sarayı'nda yaklaşık bir saat süren üçlü toplantının tamamlanmasının ardından, bakanlar ortak basın toplantısı düzenleyerek medyanın karşısına geçti. Basın toplantısının bitiminde imza törenine geçildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, üç ülke arasındaki mutabakatı simgeleyen İstanbul Bildirisi'ni birlikte imzaladı.