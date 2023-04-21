Singapur'da ilk kez Türkiye Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Tulipmania" lale sergisi açıldı

Gönenli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli Türkiye tarihindeki en büyük depremlerde yaşanan can kayıpları ve yıkıntının acısının daima yüreklerde kalacağını anlattı.

Depremin hemen ardından Singapur dahil olmak üzere dünyanın her köşesinden Türkiye ile sergilenen dostluk, yardımlaşma ve dayanışmanın teselli kaynağı olduğunu kaydeden Gönenli, şu ifadeleri kullandı:

-En zor anımızda yardım elini uzatan Singapur hükümetine, Kahramanmaraş’a arama ve kurtarma ekibi gönderen Singapur Sivil Savunma Kuvveti'ne ve Singapurlu dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Cumhurbaşkanı Halime Yakup ve Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın taziye ve dayanışma mesajlarında ifade ettikleri üzere, ülkemizin yaralarını süratle sarıp daha da güçlü bir şekilde toparlanacağı şüphesizdir.