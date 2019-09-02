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Türkiye'den Avustralya'ya kargoyla uyuşturucu sevkiyatına darbe

Avustralya'ya gönderilmek üzere Ankara'da kargo şirketine verilen kolilerde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kaftanlara zulalanmış 33 kilo 550 gram morfin ile 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi

Türkiye'den Avustralya'ya kargoyla uyuşturucu sevkiyatına darbe

Avustralya'ya gönderilmek üzere Ankara'da kargo şirketine bırakılan kolilerde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kaftanlara zulalanmış 46 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Avustralya'ya kargoyla uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kargo şirketine Avustralya'ya gönderilmek üzere bırakılan kolilerde arama yaptı. Aramalarda kaftana zulalanmış 13 kilogram morfin ele geçirildi.

Ekipler, kargoları gönderenlerin İran uyruklu A.B. ve . olduğunu tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu yeniden uyuşturucu göndermek için kargo şirketine gelen A.B. ve , 13 kilogram morfinle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin evinde de arama yapan ekipler, 15 kaftana zulalanmış 12 kilo 650 gram metamfetamin ile 7 kilo 550 gram baz morfin ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.B ve . hakkında TCK'nin 188'inci maddesi gereğince "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü #iran #Avustruly #Ankaradan Avustralyaya uyuşturucu nakliyatı son anda engellendi #Ankara Emniyet Müdürlüğü
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