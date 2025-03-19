Türkiye düşmanı Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltıların ardından birçok siyasiden de açıklama geldi. CHP Genle Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere pek çok isim İmamoğlu'na destek açıklamasında bulundu. Türkiye düşmanı sözleriyle tanınan Kati Piri de İmamoğlu'na destek olanlar arasında.

KATİ PİRİ'DEN DESTEK

Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Piri, şunları kaydetti:

"İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez."

'OTORİTER DEVLETE DOĞRU TAM GAZ İLERLENİYOR'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da İmamoğlu'na destek açıklaması yaparak "Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” ifadelerini kullandı. Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 kişiyle birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyorum. Son aylardaki tüm hamlelerde olduğu gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işin içinde. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor."