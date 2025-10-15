Türkiye ile Güney Afrika arasında 4 kritik anlaşma!

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında ticaret, eğitim ve spor alanlarını kapsayan 4 önemli iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Türkiye Cumhuriyeti–Güney Afrika Cumhuriyeti Arasındaki İkili Ulusal Komisyon (İUK) Mekanizması Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Baş başa yapılan görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik, diplomatik ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmalara imza attı.

“KOMİSYON’UN SEVİYESİNİ CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNE YÜKSELTME KARARI ALDIK”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini vurguladı. Yılmaz, “Bugünkü toplantı neticesinde ilişkilerimizin geldiği seviyeyi göz önünde bulundurarak Komisyon'un seviyesini cumhurbaşkanı düzeyine yükseltmek için gerekli adımları atma kararı aldık. Komisyonumuzu önümüzdeki dönemde düzenli aralıklarla gerçekleştirmek hususunda da mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, imzalanan dört anlaşmanın ticaret, eğitim ve spor alanlarında iki ülke arasındaki ahdi iş birliği temelini sağlamlaştırdığını söyledi. Ayrıca gündemdeki diğer mutabakatların da kısa sürede imzalanmasının hedeflendiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, Güney Afrika’nın Türkiye’nin Sahraaltı Afrika’daki en önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlü şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Yılmaz, “Toplam ticaret hacmimiz 2024 yılında yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, 2025 yılının ilk dokuz ayında ise 1 buçuk milyar dolar düzeyindedir. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği 5 milyar dolar hedefimize inşallah önümüzdeki kısa vadede ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yılmaz, Güney Afrika’daki Türk yatırımcıların ülkede istihdam oluşturduğunu belirterek, “Biz de Güney Afrika'dan Türkiye'ye daha fazla yatırımcı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAZAN-KAZAN TEMELİNDE İLİŞKİLER GÜÇLENECEK”

Güney Afrika’nın G-20 dönem başkanlığını başarıyla sürdürdüğüne değinen Yılmaz, “Kasım ayında verimli bir zirve toplantısı Johannesburg'da düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu kapsamda Güney Afrika'yı ziyareti planlanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'yle kazan-kazan temelinde ilişki ve temaslarımızın artarak güçleneceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Yılmaz, konuşmasının devamında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara da değindi. “Türkiye, adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için tüm tarafların ortak irade göstermesi gerektiğine inanmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle birlikte İsrail'in yaptığı zulümlerin hesabını vermesi için de Uluslararası Adalet Divanı nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

MASHATILE: “TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZDAN MEMNUNUZ”

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, toplantının ardından yaptığı konuşmada, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Mashatile, “Özellikle savunma alanında bazı teknik meseleler vardı. Umuyorum ki bunlar da önümüzdeki aylarda nihaileştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da G-20 zirvesine katılacağını duyduğumuzdan dolayı çok memnunuz. Güney Afrika, Türkiye'deki stratejik ortaklığımıza çok değer veriyor” dedi.

Mashatile ayrıca, Filistin’deki duruma ilişkin olarak, “Yasadışı yerleşimler uluslararası hukukun dışına çıkıyor. İsrail, Filistin anlaşmazlığında yerleşimlerin artmasıyla riskleri artırdı. Buradaki insani ihtiyaçları Filistin halkı için daha da kötü hale getirdi” ifadelerini kullandı.