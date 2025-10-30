Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat, ‘Türkiye Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı’ görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Toplantılara katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, program kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkiler, müteahhitlik hizmetleri ve karşılıklı yatırımların detaylıca ele alındığı programda Bolat, Irak ziyareti kapsamında önce Irak Ticaret Bakanlığı'nda heyetler arasında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve burada birçok konuda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

"HEDEFİMİZ, TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ DAHA DA BÜYÜTMEK"

Türkiye ve Irak'ın doğal bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "350 kilometre aynı sınırları paylaşıyoruz. Ticaretten tarıma, sanayiden hizmetlere, ulaştırmadan enerjiye, taşıma hatlarından savunma sanayi alanına kadar birçok alanda ve tabii ki müteahhitlik hizmetlerine varıncaya kadar çok iyi ekonomik ilişkilerimiz var. Hedefimiz bu rakamları daha da büyütmek. İki ülkenin menfaatleri için, iki ülkenin halklarının refahı için daha çalışmalıyız. Bu nedenle buradayız" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana Irak'a dördüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini bildiren Bolat, her buluşmalarında ikili ilişkileri ele aldıklarını ve ortaya çıkan konularla alakalı somut ilerlemeler sağladıklarını ifade etti.

Bakan Bolat, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Irak'a ziyarette bulunduğunu ve bu temaslarda çok önemli anlaşmaların imzalandığını hatırlatarak, ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin da Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok önemli adımların atıldığına vurgu yaptı.

"TÜRKİYE IRAK ORTAK EKONOMİ VE TİCARET KOMİTESİ'NİN İKİNCİ TOPLANTISINI YAPACAĞIZ"

Programın ardından önemli bir toplantı daha yapılacağı bilgisini paylaşan Bakan Bolat, geçen sene Irak ile Türkiye arasında kurulan Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini belirtti. Bolat, "Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ikinci toplantısını biraz sonra gerçekleştirip inşallah JETKO mutabakat zaptını birlikte imzalayacağız. Burada da ikili ilişkileri geliştirmek için gümrüklerden menşe-i şehadet namesine gümrük vergisi oranlarından tarife dışı vergilerden ve standartlardan, taşımacılıktan birçok konularda hükümlerin yer aldığı bir anlaşma bu. Birkaç gün sonra da Dışişleri Bakanımız burada olacak. O da önemli bir anlaşmaya inşallah imza atacak" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN YIL 17 BUÇUK MİLYAR DOLAR OLAN DIŞ TİCARETİMİZ DAHA DA YÜKSELECEK"

Yapılan programların, Türkiye-Irak ticaretini geliştirmeye kararlı olduklarının bir göstergesi olduğunu söyleyen Bolat, "Geçen yıl 17 buçuk milyar dolar dış ticaretimiz vardı" dedi. Ticaret hacminin artacağına dikkat çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl birkaç hafta önce Ceyhan Kerkük Petrol Boru Hattı yeniden çalışmaya başladı ve Irak Türkiye'ye ve Dünyaya bu petrol boru hattından petrol göndermeye başladı. Dış ticaret rakamları daha da yükselecek ve Irak önemli atılımlar yapıyor. Önemli vizyon projeleri var. Bunlardan birisi kalkınma yolu projesi. Irak için devrim niteliğinde ve yepyeni bir kalkınma atağının başlangıcı olacak. Türkiye bu projenin dört ortağından biridir. İnşallah fizibiliteleri tamamlanan bu projenin inşaat çalışmalarında da Türk müteahhitleri Irak için elinden gelen katkıyı yapacaklardır."

Türk müteahhitlerinin Irak'taki rolüne de değinen Bolat, "Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin dünyada yaptıkları işler için de Irak üçüncü sırada gelmektedir. 200'e yakın projeyi 36 buçuk milyar dolarlık inşaat işlerini Irak'ta başarıyla tamamladılar" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, Irak'taki Türk ihraç ürünlerinin ve inşaat eserlerinin Türkiye'nin Irak'la olan ekonomik bütünleşmesinin önemli bir nişanesi olduğunu belirterek, bunu arttırmaya kararlı olduklarını ve Irak'ta Türk firmalarının daha fazla yatırım yapması noktasında da çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.