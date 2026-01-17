Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması

Uluslararası IQ Testi platformu, dünya genelinde 1 milyondan fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği testlerin sonucunda 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" raporunu yayınladı. 1 Ocak 2026'da güncellenen listede, ülkelerin zeka ortalamalarındaki değişimler dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 1

Dünyanın en kapsamlı çevrimiçi zeka testi platformlarından biri olan International IQ Test, merakla beklenen 2026 yılı küresel sıralamasını kamuoyu ile paylaştı.

1 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 2

Platformun resmi verilerine göre, 2025 yılı boyunca site üzerinden teste giren toplam 1 milyon 212 bin 714 kişinin skorları baz alınarak oluşturulan liste, ülkelerin bilişsel performansına dair güncel bir tablo sunuyor.

2 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 3

Verilere göre ülkelerin yüzde 84,8'inde ortalama puanlar, bir önceki yıla kıyasla 2 puandan daha az bir değişim göstererek belirli bir seviyeyi korudu.

3 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 4

Çalışmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla, sınırlı sayıda veri girişi olan bölgeler değerlendirme kapsamına alınmadı.

4 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 5

Peki, milyonlarca kişinin katılımıyla belirlenen bu dev araştırmada zirvede hangi ülkeler yer aldı?

İşte 2026 verilerine göre dünyanın en yüksek IQ ortalamasına sahip ülkeleri...

5 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 6

1. Güney Kore

106.97

6 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 7

2. Çin

106.48

7 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 8

3. Japonya

106.3

8 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 9

4. İran

104.8

9 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 10

5. Avustralya

104.45

10 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 11

6. Rusya Federasyonu

103.78

11 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 12

7. Singapur

103.56

12 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 13

8. Moğolistan

102.61

13 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 14

9. Yeni Zelanda

102.35

14 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 15

10. Vietnam

102.26

15 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 16

11.  İspanya

102.24

16 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 17

12. Kıbrıs

102.12

17 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 18

13. Kanada
102.09

18 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 19

14. Birleşik Krallık
101.57

19 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 20

15. Sri Lanka
101.22

20 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 21

16. Slovenya
101.15

21 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 22

17. Belarus
101.05

22 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 23

18. Amerika Birleşik Devletleri
101.04

23 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 24

19. Arnavutluk
101

24 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 25

20. İsviçre
100.84

25 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 26

21. Gürcistan
100.35

26 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 27

22. İtalya
100.33

27 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 28

23. Hollanda
100.27

28 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 29

24. Peru
100.2

29 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 30

25. Macaristan
100.15

30 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 31

26. Ermenistan
100.13

31 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 32

27. Fransa
100.12

32 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 33

28. Finlandiya
99.97

33 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 34

29. Portekiz
99.95

34 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 35

30. Litvanya
99.95

35 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 36

31. Tayland
99.94

36 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 37

32. Sırbistan
99.83

37 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 38

33. Avusturya
99.8

38 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 39

34. Belçika
99.74

39 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 40

35. Malta
99.68

40 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 41

36. Yunanistan
99.55

41 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 42

37. Çekya
99.36

42 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 43

38. Almanya
99.32

43 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 44

39. Hırvatistan
99.32

44 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 45

40. Polonya
99.14

45 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 46

41. Lübnan
99.13

46 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 47

42. Estonya
99.08

47 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 48

43. Letonya
99.01

48 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 49

44. Romanya
98.88

49 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 50

45. Kuzey Makedonya
98.88

50 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 51

46. Slovakya
98.87

51 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 52

47. Lüksemburg
98.75

52 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 53

48. İsrail
98.57

53 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 54

49. Malezya
98.51

54 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 55

50. Hindistan
98.44

55 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 56

51. Karadağ
98.43

56 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 57

52. Suriye Arap Cumhuriyeti
98.41

57 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 58

53. Norveç
98.31

58 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 59

54. Myanmar
98.28

59 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 60

55. İsveç
98.22

60 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 61

56. İrlanda
98.22

61 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 62

57. Azerbaycan
98.03

62 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 63

58. Katar
97.94

63 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 64

59. Danimarka
97.68

64 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 65

60. Cezayir
97.53

65 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 66

61. Tunus
97.46

66 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 67

62. Birleşik Arap Emirlikleri
97.39

67 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 68

63. Bangladeş
97.32

68 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 69

64. Nepal
97.31

69 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 70

65. İzlanda
97.25

70 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 71

66. Fas
97.24

71 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 72

67. Bosna Hersek
97.13

72 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 73

68. Arjantin
97.11

73 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 74

69. Türkiye
97

74 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 75

70. Pakistan
96.93

75 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 76

71. Moldova Cumhuriyeti
96.85

76 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 77

72. Mısır
96.74

77 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 78

73. Bulgaristan
96.54

78 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 79

74. Brunei Darussalam
96.54

79 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 80

75. Özbekistan
96.51

80 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 81

76. Küba
96.4

81 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 82

77. Şili
96.34

82 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 83

78. Uruguay
96.09

83 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 84

79. Etiyopya
96

84 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 85

80. Kazakistan
95.92

85 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 86

81. Ürdün
95.73

86 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 87

82. Maldivler
95.71

87 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 88

83. Filipinler
95.68

88 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 89

84. Ukrayna
95.66

89 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 90

85. Bolivya (Çokuluslu Devlet)
95.56

90 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 91

86. Ekvador
95.45

91 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 92

87. Brezilya
95.44

92 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 93

88. Madagaskar
95.07

93 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 94

89. Trinidad ve Tobago
94.81

94 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 95

90. Libya
94.76

95 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 96

91. Mauritius
94.66

96 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 97

92. Kolombiya
94.62

97 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 98

93. Kırgızistan
94.48

98 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 99

94. Bahreyn
94.25

99 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 100

95. Suudi Arabistan
94.07

100 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 101

96. Kosta Rika
93.8

101 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 102

97. Meksika
93.64

102 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 103

98. Güney Afrika
93.63

103 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 104

99. Irak
93.62

104 105
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması - Resim: 105

100. Yemen
93.43

105 105