Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması
Uluslararası IQ Testi platformu, dünya genelinde 1 milyondan fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği testlerin sonucunda 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" raporunu yayınladı. 1 Ocak 2026'da güncellenen listede, ülkelerin zeka ortalamalarındaki değişimler dikkat çekti.
Dünyanın en kapsamlı çevrimiçi zeka testi platformlarından biri olan International IQ Test, merakla beklenen 2026 yılı küresel sıralamasını kamuoyu ile paylaştı.
Platformun resmi verilerine göre, 2025 yılı boyunca site üzerinden teste giren toplam 1 milyon 212 bin 714 kişinin skorları baz alınarak oluşturulan liste, ülkelerin bilişsel performansına dair güncel bir tablo sunuyor.
Verilere göre ülkelerin yüzde 84,8'inde ortalama puanlar, bir önceki yıla kıyasla 2 puandan daha az bir değişim göstererek belirli bir seviyeyi korudu.
Çalışmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla, sınırlı sayıda veri girişi olan bölgeler değerlendirme kapsamına alınmadı.
Peki, milyonlarca kişinin katılımıyla belirlenen bu dev araştırmada zirvede hangi ülkeler yer aldı?
İşte 2026 verilerine göre dünyanın en yüksek IQ ortalamasına sahip ülkeleri...
1. Güney Kore
106.97
2. Çin
106.48
3. Japonya
106.3
4. İran
104.8
5. Avustralya
104.45
6. Rusya Federasyonu
103.78
7. Singapur
103.56
8. Moğolistan
102.61
9. Yeni Zelanda
102.35
10. Vietnam
102.26
11. İspanya
102.24
12. Kıbrıs
102.12
13. Kanada
102.09
14. Birleşik Krallık
101.57
15. Sri Lanka
101.22
16. Slovenya
101.15
17. Belarus
101.05
18. Amerika Birleşik Devletleri
101.04
19. Arnavutluk
101
20. İsviçre
100.84
21. Gürcistan
100.35
22. İtalya
100.33
23. Hollanda
100.27
24. Peru
100.2
25. Macaristan
100.15
26. Ermenistan
100.13
27. Fransa
100.12
28. Finlandiya
99.97
29. Portekiz
99.95
30. Litvanya
99.95
31. Tayland
99.94
32. Sırbistan
99.83
33. Avusturya
99.8
34. Belçika
99.74
35. Malta
99.68
36. Yunanistan
99.55
37. Çekya
99.36
38. Almanya
99.32
39. Hırvatistan
99.32
40. Polonya
99.14
41. Lübnan
99.13
42. Estonya
99.08
43. Letonya
99.01
44. Romanya
98.88
45. Kuzey Makedonya
98.88
46. Slovakya
98.87
47. Lüksemburg
98.75
48. İsrail
98.57
49. Malezya
98.51
50. Hindistan
98.44
51. Karadağ
98.43
52. Suriye Arap Cumhuriyeti
98.41
53. Norveç
98.31
54. Myanmar
98.28
55. İsveç
98.22
56. İrlanda
98.22
57. Azerbaycan
98.03
58. Katar
97.94
59. Danimarka
97.68
60. Cezayir
97.53
61. Tunus
97.46
62. Birleşik Arap Emirlikleri
97.39
63. Bangladeş
97.32
64. Nepal
97.31
65. İzlanda
97.25
66. Fas
97.24
67. Bosna Hersek
97.13
68. Arjantin
97.11
69. Türkiye
97
70. Pakistan
96.93
71. Moldova Cumhuriyeti
96.85
72. Mısır
96.74
73. Bulgaristan
96.54
74. Brunei Darussalam
96.54
75. Özbekistan
96.51
76. Küba
96.4
77. Şili
96.34
78. Uruguay
96.09
79. Etiyopya
96
80. Kazakistan
95.92
81. Ürdün
95.73
82. Maldivler
95.71
83. Filipinler
95.68
84. Ukrayna
95.66
85. Bolivya (Çokuluslu Devlet)
95.56
86. Ekvador
95.45
87. Brezilya
95.44
88. Madagaskar
95.07
89. Trinidad ve Tobago
94.81
90. Libya
94.76
91. Mauritius
94.66
92. Kolombiya
94.62
93. Kırgızistan
94.48
94. Bahreyn
94.25
95. Suudi Arabistan
94.07
96. Kosta Rika
93.8
97. Meksika
93.64
98. Güney Afrika
93.63
99. Irak
93.62
100. Yemen
93.43