Türkiye karşıtı açıklama
Suudi Arabistan ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında daha önce görülmemiş ölçüde bir yakınlaşma yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Güney Kıbrıs'taki ilk büyükelçisi geçen hafta güven mektubunu verdi. Dün ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs'a ilk resmi ziyaretini yaptı. Rum Kesimi'ne açık destek verdiklerini söyledi. Suudi Arabistan Doğu Akdeniz'de de Türkiye karşıtı konumunu net bir şekilde ortaya koydu.
Suudi Arabistan Rum Kesimi'ne Türkiye'ye karşı açık destek verdi.
Suudi Arabistan'dan Güney Kıbrıs'a, dışişleri bakanlığı düzeyinde ilk ziyaret perşembe günü gerçekleşti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüştü.
Görüşmenin ardından Suudi Bakan Rum Kesimi'nin egemenliğini desteklediklerini söyledi.
el-Assaf, "uluslararası kararları destekliyoruz. Tarafların sorunları barışçıl yollarla çözmesini umuyoruz. Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Rum Kesimi'nin destekleyeceklerini söyleyen Suudi Bakan'ın bahsettiği uluslararası anlaşmalar ise Türk tezlerine karşı yapılan uluslararası ittifakların kararları.
Suudi Arabistan'ın Güney Kıbrıs'taki ilk büyükelçisi Halid Muhammed Al Sharis de geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e güven mektubunu sunmuştu.
ulusal.com.tr