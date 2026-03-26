"Türkiye, Körfez ülkelerinin İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"

Türkiye, bölgede tırmanan askeri gerilimi dindirmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla proaktif bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ankara’nın temel önceliği, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail eksenli askeri hareketliliğin bir parçası haline gelmesini engellemek olarak öne çıkıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Türkiye, Körfez Arap ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa dahil olmasını engellemek amacıyla yoğun diplomatik temaslarda bulunuyor

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretler ile bölgedeki diğer mevkiidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin bu minvalde olduğu öne sürüldü.

TELEFON TRAFİĞİ VE ÇOK KATMANLI TEMASLAR

Bölge turunun yanı sıra Bakan Fidan’ın diğer mevkiidaşlarıyla gerçekleştirdiği sık telefon görüşmelerinin de aynı diplomatik hedefe hizmet ettiği kaydedildi. Ankara'nın Körfez ülkelerini savaşta İsrail'in tarafında olmamaya teşvik ettiğini ve askeri bloklaşmaların bölge güvenliği üzerindeki risklerine dikkat çektiğini iddia etti.