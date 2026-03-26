"Türkiye, Körfez ülkelerinin İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"

ABD merkezli Bloomberg tarafından servis edilen kulis bilgilerine göre Türkiye; Körfez Arap ülkelerine, İran'a karşı savaşa katılmamaları yönünde baskı yapıyor.

Türkiye, bölgede tırmanan askeri gerilimi dindirmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla proaktif bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ankara’nın temel önceliği, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail eksenli askeri hareketliliğin bir parçası haline gelmesini engellemek olarak öne çıkıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Türkiye, Körfez Arap ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa dahil olmasını engellemek amacıyla yoğun diplomatik temaslarda bulunuyor

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretler ile bölgedeki diğer mevkiidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin bu minvalde olduğu öne sürüldü.

TELEFON TRAFİĞİ VE ÇOK KATMANLI TEMASLAR

Bölge turunun yanı sıra Bakan Fidan’ın diğer mevkiidaşlarıyla gerçekleştirdiği sık telefon görüşmelerinin de aynı diplomatik hedefe hizmet ettiği kaydedildi. Ankara'nın Körfez ülkelerini savaşta İsrail'in tarafında olmamaya teşvik ettiğini ve askeri bloklaşmaların bölge güvenliği üzerindeki risklerine dikkat çektiğini iddia etti.

Tavuk döner zehirlenmeleri artıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenlerTavuk döner zehirlenmeleri artıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenlerSağlık
Umre hayaliyle 125 kişiyi dolandırdılarUmre hayaliyle 125 kişiyi dolandırdılarGündem
Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek?Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek?Kültür Sanat
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Türkiye, Körfez'in İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"
Dışişleri’nden açıklama geldi
MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı
6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Suç örgütü propagandası yapanlara operasyon
9,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
Irak'taki Türk askeri birlikleri tahliye edildi
Karadeniz'de Türk tankerine İDA saldırısı!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı! Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı!
Cuma günü sağanak yağış 32 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü sağanak yağış 32 ili vuracak: İşte o iller
Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?