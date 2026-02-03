Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz

İran ve ABD arasındaki olası nükleer müzakerelerin nerede olacağına dair çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. İstanbul’da mı yoksa Umman’da mı olacak tartışmasına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi şu açıklamayı yaptı

Müzakerelerin yapılması için planlama önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleştirilecek ve görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesi için istişareler devam etmektedir. Kesinleşir kesinleşmez bilgi verilecektir."

- Bekayi, diplomatik bir sürecin oluşmasına zemin hazırlamak için endişe ve iyi niyetle çaba gösteren tüm dost ülkelere teşekkürlerini sunarak şunları vurguladı:

- "Görüşmelerin yapılacağı yer ve zaman prensip olarak karmaşık bir mesele değildir ve medya oyunlarına bahane edilmemelidir; hem Türkiye hem Umman hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmak için hazır olduklarını bildirmişlerdir ki bu bizim için çok değerlidir."

MÜZAKERE NEREDE OLURSA BİZ DESTEKLERİZ

Ulusal Kanal konuyu üst düzey Türk kaynaklara sordu.

Kaynaklar: "İran daha kısıtlı bir konu olarak nükleer meselede sadece ABD ile Umman’da görüşmek istiyor. Mesele yer meselesi değil. İçerik ve katılım meselesidir. Müzakere nerede olursa biz destekleriz. Yere takılmamak gerek.” dedi.