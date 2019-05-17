banner1005
Terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
ABD-İran hattında kriz ve yansımaları
ABD-İran hattında kriz ve yansımaları
F-35'lerin konuşlanacağı üste inceleme
F-35'lerin konuşlanacağı üste inceleme
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Metin Topuz'la ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamayla, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün son açıklamasına yanıt verildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Türkiye, hukukun üstünlüğü ile yönetilen demokratik bir ülkedir. Herkes bağımsız yargının kararlarına saygı göstermelidir. Yargı süreçlerini etkilemeye yönelik girişimler sürece yardımcı olmamaktadır." denildi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de dün yapılan duruşmanın sonucu hayal kırıklığı oldu. Biz yanlış hiçbir eyleme ilişkin muteber delil görmedik, fakat ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hapiste kalmaya devam edecek. Bir kez daha Türk yetkilileri bu meseleyi hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmaları konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #washington #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.