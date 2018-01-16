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Türkiye'nin yeni Tiran Büyükelçisi Yörük görevine başladı

Yörük, güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya sundu

Türkiye'nin yeni Tiran Büyükelçisi Yörük görevine başladı

Türkiye'nin yeni Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'ya güven mektubunu sundu.

Tiran Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Yörük'ün güven mektubunu Cumhurbaşkanı Meta'ya sunarak resmen göreve başladığı bildirildi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Büyükelçi Yörük ve Cumhurbaşkanı Meta'nın Türkiye ile Arnavutluk arasındaki iş birliğini değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Yörük, görev süresi sona eren Hidayet Bayraktar'ın yerine kasım ayında bu göreve atanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiyenin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük #tiran #Murat Ahmet Yörük #Ilir Meta #arnavutluk
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