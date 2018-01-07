Türkiye, Rusya ve İran'ın, ABD'nin bölge ülkeleri üzerindeki planlarına karşı birlikte durması, Washington yönetimini rahatsız etti. Açıklama Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç'den geldi. Rus senatör "ABD'nin başlıca hedefinin Türkiye, Rusya, İran'ın bölgede kurduğu birlik üçgeni olduğunu" söyledi.

"ABD, bölgenin güçlü devletlerinin birliğinden rahatsız"... Dikkat çeken bu tespit, Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç'e ait.



"ABD'den gelen 'İran rejiminin yaptıkları not edildi' açıklamasının ne anlama geldiğini açıklama gereği duymuyorum" diyen Rus senatör "Irak ve Libya'yı herkes hatırlar. ABD'ye BM'de tüm dünya adına konuşma ve bunun da ötesinde egemen bir ülkeyi tehdit etme hakkını kim verdi?" ifadelerini kullandı.



"ABD bugün, son zamanlarda şüphesiz Ortadoğu'da ciddi bir aktör olan İran'ı ‘kuşatma' arzusuyla hareket ediyor." diyen Rus senatör "Sonuç olarak ABD için başlıca hedef, bu bölgede Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu birlik üçgeni" diye konuştu.



ABD'de hiç kimsenin İran'ın bir Irak ve Libya olmadığını düşünmediğine dikkat çeken Klintseviç "Muazzam bir askeri potansiyele sahip olan bu ülkedeki istikrarı bozmak, Ortadoğu'yu sonunda tamamen patlatacak. ABD, İran'ı hukuki zeminden uzaklaştırmak için nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetme konusunda tüm dünyaya şantaj yapmaya bile hazır. Tüm bunlar, tüm cephelerden İran'a yönelik saldırı olarak adlandırılabilir." dedi.



Sputnik'in haberine göre "İran'da dışarıdan kışkırtılmaya çalışılan renkli devrimin, jeopolitik nitelikli olduğunu" ifade eden Rus senatör "Hiçbir renkli devrim halka mutluluk ya da refah getirmedi, sadece acı ve kanların akmasına neden oldu." değerlendirmesinde de bulundu.



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