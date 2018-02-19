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Türkiye, Rusya, İran dışişleri bakanları Astana'da toplanacak!

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'ın Astana kentinde bir araya geleceği belirtildi

Türkiye, Rusya, İran dışişleri bakanları Astana'da toplanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede,  Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi  paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliğini ve eş  güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem  noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılması planlanan zirveden iki hafta önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Kazakistan'ın Astana kentinde bir araya geleceği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #astana #iran #rusya #türkiye
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