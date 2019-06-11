Asya Zirvesi, Amerika'nın yaptırımlarına karşı mücadele eden ülkeleri bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 öncesi Tacikistan'da yapılacak zirvede, Rusya, İran ve Çin liderleri ile görüşecek.

Türkiye, Rusya, İran ve Çin, Asya Zirvesi'nde buluşacak. Kritik zirvede yapılacak ikili görüşmelerde gündem, Amerika'nın bölgedeki yaptırımları olacak .



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G-20 zirvesi öncesi, Tacikistan'daki Asya Zirvesi'ne katılacak. Zirve 14-15 Haziran'ya düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.



Erdoğan ve Putin, Başkent Duşanbe'deki görüşmede başta İdlib olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler ve S-400 meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Trump'ın da yer alacağı G-20 zirvesi öncesi Erdoğan'ın, Putin ile S-400 konusunda kararlılığı teyit edilmesi bekleniyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ise gündem Çin ile Amerika arasındaki teknoloji ve ticaret savaşları. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler ve Kuşak Yol İnsiyatifi de masaya yatırılacak.



Bir diğer kritik görüşme de Erdoğan ve Ruhani arasında. İki ülke arasındaki petrol alışverişi, milli para ile ticaret konuları başlıca gündem maddeleri arasında.



Asya zirvesindeki "Amerika yaptırımları" gündemli görüşmelerin ardından G-20 zirvesinde Erdoğan ve Trump'ın da ikili görüşme yapması bekleniyor.





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