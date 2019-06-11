banner1005
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye, Rusya, İran ve Çin, Asya Zirvesi'nde buluşacak

Asya Zirvesi, Amerika'nın yaptırımlarına karşı mücadele eden ülkeleri bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 öncesi Tacikistan'da yapılacak zirvede, Rusya, İran ve Çin liderleri ile görüşecek.

Türkiye, Rusya, İran ve Çin, Asya Zirvesi'nde buluşacak

Türkiye, Rusya, İran ve Çin, Asya Zirvesi'nde buluşacak. Kritik zirvede yapılacak ikili görüşmelerde gündem, Amerika'nın bölgedeki yaptırımları olacak .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G-20 zirvesi öncesi, Tacikistan'daki Asya Zirvesi'ne katılacak. Zirve 14-15 Haziran'ya düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

Erdoğan ve Putin, Başkent Duşanbe'deki görüşmede başta İdlib olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler ve S-400 meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Trump'ın da yer alacağı G-20 zirvesi öncesi Erdoğan'ın, Putin ile S-400 konusunda kararlılığı teyit edilmesi bekleniyor.  

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ise gündem Çin ile Amerika arasındaki teknoloji ve ticaret savaşları. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler ve Kuşak Yol İnsiyatifi de masaya yatırılacak.

Bir diğer kritik görüşme de Erdoğan ve Ruhani arasında. İki ülke arasındaki petrol alışverişi, milli para ile ticaret konuları başlıca gündem maddeleri arasında. 

Asya zirvesindeki "Amerika yaptırımları" gündemli görüşmelerin ardından G-20 zirvesinde Erdoğan ve Trump'ın da ikili görüşme yapması bekleniyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Asya Zirvesi #amerika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.