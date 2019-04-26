Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Suriye konulu garantörler toplantısı sona erdi. Türk, Rus ve İran'lı diplomatlarla Suriye'den heyetlerin bir araya geldiği 12. tur görüşmeleri kapanış bildirisinde birlik vurguları yapıldı. Fırat'ın doğusu için işbirliğinin devamında mutabık kalındı. Amerika'nın Golan tepeleri kararı şiddetle kınandı

Nur Sultan'daki Suriye konulu garantörler toplantısı "birlik ve terörle ortak mücadele" mesajlarıyla sona erdi. Türkiye, Rusya ve İran, Amerika'nın Golan Tepesi kararını ortak bildiriyle kınadı.



Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den heyetler iki gün boyunca toplantılar düzenlendi. İkinci gün sonunda Suriye konulu 12. tur garantörler toplantısı kapanış bildirisi okundu.



Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulandı. Türkiye, Rusya ve İran Amerika'nın Golan kararına birlikte sesini yükseltti.



Fırat'ın doğusu konusunda kararlı mesajlar verildi. Bölgedeki durum hakkında eş güdümü sürdürmekte mutabık kalındığı vurgulandı.



Toplantı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında İdlib'e dikkat çekti. Açıklamada, kararlılık teyid edildi.



Ayrıca, tarafların Suriye konulu üst düzey toplantılara komşu ülkeler Irak ve Lübnan'ın gözlemci statüsünde davet edilmesi konusunda anlaşıldığı da belirtildi.



Garantörler toplantısının 13'üncüsünün temmuz ayında Nur Sultan'da yapılması kararlaştırıldı.