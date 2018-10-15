Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği

"Türkiye, Rusya ve İran yaptırımlar için mekanizma kuruyor"

Rusya, İran'a yaptırımlar konusunda yardım edecek. ABD'nin yaptırımları bypass edilecek. Söz konusu mekanizmanın Rusya, Türkiye ve İran liderleri tarafından onaylandığı iddia edildi. Haberi İsrailli bir gazeteci, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesine dayandırdı.

"Türkiye, Rusya ve İran yaptırımlar için mekanizma kuruyor"

"Putin, Erdoğan ve Ruhani, İran'ın ABD yaptırımlarını bypass etmesini sağlayacak mekanizmayı onayladı." Bu ifade İsrailli gazeteci Dana Weiss'e ait.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını etkileyecek yeni yaptırımları kasım ayında yürürlüğe koyması beklenirken İsrail'de dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

İsrail'de yayın yapan bir sitedeki habere göre; İran'a destek amacıyla ABD'nin yaptırımlarını bypass etme mekanizması kurulması için Moskova, Tahran'a yardımcı olacak. Site haberi, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesine dayandırdı.

Haberi hazırlayan İsrailli gazeteci Dana Weiss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 7 Eylül'de Tahran'da yaptıkları üçlü zirveye işaret etti. Zirvede söz konusu mekanizmanın imzalandığı öne sürüldü.

Weiss'a göre İran, petrolünü Hazar Denizi'ndeki Rus rafinerilerine gönderecek, ardından bu petrol Rus malı olarak uluslararası pazara sunulacak ve geliri İran'a sevk edilecek.

İsrailli gazeteci, İran'la P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı koruma taraftarı olan Avrupalı ülkelerin bu mekanizmaya destek vereceğini de kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya #iran #abd #israil dışişleri bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.