Rusya, İran'a yaptırımlar konusunda yardım edecek. ABD'nin yaptırımları bypass edilecek. Söz konusu mekanizmanın Rusya, Türkiye ve İran liderleri tarafından onaylandığı iddia edildi. Haberi İsrailli bir gazeteci, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesine dayandırdı.

"Putin, Erdoğan ve Ruhani, İran'ın ABD yaptırımlarını bypass etmesini sağlayacak mekanizmayı onayladı." Bu ifade İsrailli gazeteci Dana Weiss'e ait.



ABD'nin İran'ın petrol ihracatını etkileyecek yeni yaptırımları kasım ayında yürürlüğe koyması beklenirken İsrail'de dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.



İsrail'de yayın yapan bir sitedeki habere göre; İran'a destek amacıyla ABD'nin yaptırımlarını bypass etme mekanizması kurulması için Moskova, Tahran'a yardımcı olacak. Site haberi, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesine dayandırdı.



Haberi hazırlayan İsrailli gazeteci Dana Weiss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 7 Eylül'de Tahran'da yaptıkları üçlü zirveye işaret etti. Zirvede söz konusu mekanizmanın imzalandığı öne sürüldü.



Weiss'a göre İran, petrolünü Hazar Denizi'ndeki Rus rafinerilerine gönderecek, ardından bu petrol Rus malı olarak uluslararası pazara sunulacak ve geliri İran'a sevk edilecek.



İsrailli gazeteci, İran'la P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı koruma taraftarı olan Avrupalı ülkelerin bu mekanizmaya destek vereceğini de kaydetti.



ulusal.com.tr