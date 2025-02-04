Türkiye, sürgün edilen Filistinlilere kapılarını açıyor! MİT devreye girdi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Filistin’den sürgün edilen 15 Filistinli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilecek. MİT, Filistinlilerin güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaşması için harekete geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye, sürgün edilen Filistinlilere kapılarını açıyor! MİT devreye girdi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’ten 13 Ocak 2025’e kadar süren saldırılarında yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar sırasında 15 bin Filistinli İsrail tarafından çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasında, serbest bırakılacak rehinelere karşılık belirli sayıda Filistinlinin salıverilmesi şartı konuldu. Ancak müebbet hapis cezası almış bazı mahkûmlar, serbest bırakıldıktan sonra ülkelerinden uzaklaştırılmak zorunda bırakıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Ateşkes sürecine destek vermek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerinden sürgün edilen bazı Filistinlilerin Türkiye tarafından kabul edilmesi yönünde talimat verdi.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilk aşamada 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulundu. Filistinlilerin Türkiye’de huzurlu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına desteğinin süreceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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