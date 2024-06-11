Türkiye ve İran kültür sanatta da iş birliğini geliştiriyor! İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur Ulusal Kanal'a konuştu
Siyasi, diplomatik ve ticari başta olmak üzere birçok alanda ikili ilişkilerini geliştiren Türkiye ile İran, kültür sanatta da benzer adımlar atıyor. Ulusal Kanal'a konuşan İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur, iki ülkenin çok sayıda ortak noktası olduğunu söyledi.
Yüzyıllardır ortak tarihi birikimi bünyesinde barındıran Türkiye ile İran, birçok alanda olduğu gibi kültür sanatta da işbirliğini geliştiriyor.
İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur, iki ülke arasında kütüphanecilik alanında yürütülen kültürel faaliyetleri değerlendirdi.
Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Muhtarpur, Mevlana’nın Türkiye ve İran için değerli bir hazine olduğunu söyledi.
- İran ve Türkiye eskilerden beri iyi kültürel ilişkilere sahip olmuştur. Özellikle İran-İslam medeniyeti mirasının ve el yazmalarının büyük bir kısmı Türkiye’deki kütüphanelerde bulunuyor.
- İran Milli Kütüphanesi ve diğer okuma merkezleri, Türkiye'deki makamlarla görüş alışverişinde bulunmakta, mutabakat zaptı imzalamakta ve ortak tecrübeleri paylaşmaktadır. Geçen yıl Türkiye'den buradaki kütüphaneleri ziyaret etmeye geldiler ve bizi de Türkiye’yi ziyaret etmeye davet ettiler. İran ile Türkiye'deki kitap okuma merkezler ve kütüphane merkezleri arasındaki ilişkiler oldukça iyi.
- Öne çıkan noktalardan biri de Dîvân-ı Kebîr ve Mesnevî-i Ma'nevî eserleriyle bilinen Mevlana'dır. Eserlerinde kullandığı dil ağırlıklı olarak Farsça’dır. Hem İran halkı için, hem Türkiye halkı için, hem de Belh’te doğduğundan dolayı Afganistan halkı için bir iftihardır. Mevlana başta bu üç millet olmak üzere tüm dünya için bir onur ve değerli bir hazinedir ve herkes onun ilim hazinesinden yararlanabilir.
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