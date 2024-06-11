Türkiye ve İran kültür sanatta da iş birliğini geliştiriyor! İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur Ulusal Kanal'a konuştu

Siyasi, diplomatik ve ticari başta olmak üzere birçok alanda ikili ilişkilerini geliştiren Türkiye ile İran, kültür sanatta da benzer adımlar atıyor. Ulusal Kanal'a konuşan İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur, iki ülkenin çok sayıda ortak noktası olduğunu söyledi.

Editör: Gürkan Demir

Yüzyıllardır ortak tarihi birikimi bünyesinde barındıran Türkiye ile İran, birçok alanda olduğu gibi kültür sanatta da işbirliğini geliştiriyor.

İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur, iki ülke arasında kütüphanecilik alanında yürütülen kültürel faaliyetleri değerlendirdi.

Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Muhtarpur, Mevlana’nın Türkiye ve İran için değerli bir hazine olduğunu söyledi.

- İran ve Türkiye eskilerden beri iyi kültürel ilişkilere sahip olmuştur. Özellikle İran-İslam medeniyeti mirasının ve el yazmalarının büyük bir kısmı Türkiye’deki kütüphanelerde bulunuyor.
- İran Milli Kütüphanesi ve diğer okuma merkezleri, Türkiye'deki makamlarla görüş alışverişinde bulunmakta, mutabakat zaptı imzalamakta ve ortak tecrübeleri paylaşmaktadır. Geçen yıl Türkiye'den buradaki kütüphaneleri ziyaret etmeye geldiler ve bizi de Türkiye’yi ziyaret etmeye davet ettiler. İran ile Türkiye'deki kitap okuma merkezler ve kütüphane merkezleri arasındaki ilişkiler oldukça iyi.
- Öne çıkan noktalardan biri de Dîvân-ı Kebîr ve Mesnevî-i Ma'nevî eserleriyle bilinen Mevlana'dır. Eserlerinde kullandığı dil ağırlıklı olarak Farsça’dır. Hem İran halkı için, hem Türkiye halkı için, hem de Belh’te doğduğundan dolayı Afganistan halkı için bir iftihardır. Mevlana başta bu üç millet olmak üzere tüm dünya için bir onur ve değerli bir hazinedir ve herkes onun ilim hazinesinden yararlanabilir.
Yandere Simulator tehlike saçıyor! Oyun hem şiddete hem de suça teşvik ediyorYandere Simulator tehlike saçıyor! Oyun hem şiddete hem de suça teşvik ediyorYaşam
# iran # kültür sanat

Benzer Videolar

ABD'den Gürcü siyasetçilere yaptırım! ABD'den Gürcü siyasetçilere yaptırım!
İran'dan Kalkınma Yolu açıklaması! İran'dan Kalkınma Yolu açıklaması!
İran şehitlerini uğurluyor İran şehitlerini uğurluyor
İngiltere'de insanlık dramı! İngiltere'de insanlık dramı!
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sedatpad'dan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar! İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sedatpad'dan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar!
Nijer emperyalizme karşı ayakta Nijer emperyalizme karşı ayakta
Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledi Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledi
NATO'ya giren Finlandiya'ya ilk silah verildi! NATO'ya giren Finlandiya'ya ilk silah verildi!
DEAŞ'ın bir lideri daha öldü! DEAŞ'ın bir lideri daha öldü!
Nijer'de neler oluyor? Nijer'de neler oluyor?
Çin ordusunun kuruluşu kutlandı! Çin ordusunun kuruluşu kutlandı!
İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü
Çok Okunanlar
Uzmanından uyarı: "Dolara elveda! 2 ay sonra dolar…" 11 Haziran 2024 döviz kurları
Uzmanından uyarı: "Dolara elveda! 2 ay sonra dolar…" 11 Haziran 2024 döviz kurları
Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: 'Acil hazırlık yapın'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: 'Acil hazırlık yapın'
Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Altın alacaklar dikkat! Bayramdan önce son fırsat
Altın alacaklar dikkat! Bayramdan önce son fırsat