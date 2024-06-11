Türkiye ve İran kültür sanatta da iş birliğini geliştiriyor! İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur Ulusal Kanal'a konuştu

Yüzyıllardır ortak tarihi birikimi bünyesinde barındıran Türkiye ile İran, birçok alanda olduğu gibi kültür sanatta da işbirliğini geliştiriyor.

İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur, iki ülke arasında kütüphanecilik alanında yürütülen kültürel faaliyetleri değerlendirdi.

Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Muhtarpur, Mevlana’nın Türkiye ve İran için değerli bir hazine olduğunu söyledi.

- İran ve Türkiye eskilerden beri iyi kültürel ilişkilere sahip olmuştur. Özellikle İran-İslam medeniyeti mirasının ve el yazmalarının büyük bir kısmı Türkiye’deki kütüphanelerde bulunuyor.

- İran Milli Kütüphanesi ve diğer okuma merkezleri, Türkiye'deki makamlarla görüş alışverişinde bulunmakta, mutabakat zaptı imzalamakta ve ortak tecrübeleri paylaşmaktadır. Geçen yıl Türkiye'den buradaki kütüphaneleri ziyaret etmeye geldiler ve bizi de Türkiye’yi ziyaret etmeye davet ettiler. İran ile Türkiye'deki kitap okuma merkezler ve kütüphane merkezleri arasındaki ilişkiler oldukça iyi.