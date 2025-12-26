Türkiye ve İran’dan Tahran’da kritik görüşme: Bölgesel tehditler masada

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, üçlü ittifak girişimlerinin olduğu bir dönemde İran’da önemli bir toplantı yapıldı. Türkiye ile İran’ın üst düzey askeri yetkilileri Tahran’da bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler, sınır konuları ve ortak tehditler ele alındı.

Gürkan Demir
Yayınlanma:

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üçlü ittifak girişimlerinin gündemde olduğu bir dönemde Türkiye ile İran arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, İran’a giderek üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

Altındağ ve beraberindeki heyet, İran Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mecid Mirahmedi ile görüştü. Toplantıda bölgesel gelişmeler, sınır meseleleri, ortak tehditler ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Ortak tatbikatlar, karşılıklı askeri heyet ziyaretleri ve diğer iş birliği alanlarının da gündeme geldiği belirtildi.

“BİZ İRAN’I KENDİ EVİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ”

Korgeneral Altındağ, görüşmede Türkiye’nin yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“Biz İran’ı kendi evimiz gibi görüyoruz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini vurguluyoruz. İran'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak değerlendiriyoruz.”

İranlı General Mirahmedi ise Türkiye’nin güvenliğinin kendileri için önem taşıdığını ifade ederek, “İran’ın temel politikası, Türkiye ile kardeşçe ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmektir” dedi. Mirahmedi ayrıca Haziran ayındaki 12 günlük savaşta Türkiye’nin İsrail saldırganlığını kınamasından dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 20 Aralık’taki değerlendirme toplantısında PKK’nın İran koluna ilişkin açıklamalar yapmış, örgütün silah ve mühimmatının İran’a aktarılmaya çalışıldığını belirtmişti. Güler, Tahran’ın PJAK’a yönelik operasyonlar düzenlediğini aktarmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran israil yunanistan GKRY
