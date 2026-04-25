Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon: 300 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri, uluslararası uyuşturucu trafiğine yönelik kapsamlı bir ortak operasyon gerçekleştirdi.

ASYA'DAN BAŞLAYAN ROTAYI MİT DEŞİFRE ETTİ

MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde ederek rotasını adım adım takip etti. Elde edilen bilgilere göre uyuşturucu yüklü gemi, önce Mısır’ın İskenderiye Limanı’na, ardından Lübnan’ın Beyrut Limanı’na ulaştı. Geminin son durağının ise Suriye’deki Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.

MİT’in elde ettiği bu kritik istihbaratın Suriyeli yetkililer ile paylaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri eş güdümlü bir çalışma başlattı.

KONTEYNERİN İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde arama gerçekleştirildi. Konteynere zulalanmış halde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun mali boyutuyla ilgili yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.