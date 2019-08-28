Akdeniz'de art arda depremler meydana geliyor
Akdeniz'de art arda depremler meydana geliyor
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Ankara'da
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Ankara'da
Memur-Sen'den açıklama
Memur-Sen'den açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye'ye Rusya'dan Su-35 ve Su-57 mi alacak? Rusya'dan açıklama

Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın görüşme yaptığı belirtildi. RIA haber ajansı, haberi Rus yetkililere dayandırarak paylaştı.

Türkiye'ye Rusya'dan Su-35 ve Su-57 mi alacak? Rusya'dan açıklama

RIA haber ajansı, Rus yetkililere dayandırdığı haberde, Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın görüşme yaptığını yazdı.

Habere göre; Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugaev, "Oldukça fazla ilgi gösteriliyor, ancak anlaşma müzakereleri konusunda konuşmak için erken, henüz bir başvuru yapılmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında savaş uçaklarını birlikte incelemişti.

Erdoğan, Putin'e uçakları göstererek "biz bundan mı alacağız?" diye sormuş, Rus lider de "alabilirsiniz" diye cevap vermişti. Bu samimi sohbet gülüşmelere neden olmuştu.

5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten daha üstün. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #su-57 #su-35 #türkiye #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.