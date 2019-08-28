Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın görüşme yaptığı belirtildi. RIA haber ajansı, haberi Rus yetkililere dayandırarak paylaştı.

RIA haber ajansı, Rus yetkililere dayandırdığı haberde, Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın görüşme yaptığını yazdı.



Habere göre; Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugaev, "Oldukça fazla ilgi gösteriliyor, ancak anlaşma müzakereleri konusunda konuşmak için erken, henüz bir başvuru yapılmadı." dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında savaş uçaklarını birlikte incelemişti.



Erdoğan, Putin'e uçakları göstererek "biz bundan mı alacağız?" diye sormuş, Rus lider de "alabilirsiniz" diye cevap vermişti. Bu samimi sohbet gülüşmelere neden olmuştu.



5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten daha üstün.



ulusal.com.tr