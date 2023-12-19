Türkiye'den Çin'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'e başsağlığı mesajı yayımladı. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu ve Çinghay eyaletlerinde meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye'den Çin'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gansu ve Çinghay eyaletlerinde 18 Aralık 2023'te gerçekleşen deprem sonucu meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaşamlarını yitirenlerin ailelerine, Çin halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendiği belirtildi.

Çin'in Gansu ve Çinghay eyaletlerinde geçtiğimiz günlerde 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 105, komşu Çinghay eyaletinde 13 kişi yaşamını yitirmişti.

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