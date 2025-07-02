Türkiye’den dönerken Moldova’nın Kişinev kentinde gözaltına alınan Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul’a 9 yıl hapis ve görev yasağı istendi.

Türkiye’den ülkesine dönerken Moldova’nın başkenti Kişinev’de gözaltına alınan Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul için 9 yıl hapis cezası ve 5 yıl devlet kurumlarından görev yapmasının yasaklanması talep edildi. Gutsul, Kişinev yönetiminin Gagavuzya halkını cezalandırmak için kendisini hapse atmaya çalıştığını söyledi.

Moldova’daki mahkemede, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul’a 9 yıl hapis cezası verilmesi ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev yapmasının yasaklanması talep edildi.



Başkent Kişinev’deki mahkemede, Gutsul’un 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.



Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada Moldova makamlarının, mevcut Moldova yönetiminin destekçilerinin son dört yıldır tüm seçimleri kaybettiği Gagavuzya halkını cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediğini söyledi.



Gagavuzya Başkanı, savcılık tanıklarının ifadelerinin herhangi bir kanıtla desteklenmediği için suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.



Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, 25 Mart’ta Türkiye’den dönüşünde havalivanında gözaltına alınmış, ardından Kşinev mahkemesi Gutsul’un ev hapsinde kalmasına karar vermişti.



Gutsul’un ev hapsi süresi 12 Temmuz’da sona erecek.

BU CEZA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE RESMİ BİR GÖREVLE GİTMEYE CESARET ETTİĞİM İÇİN VERİLDİ.

Gagavuzya lideri ev hapsi kararının ardından “Bu ceza Gagavuzya'nın onlarca yıllık kardeşçe, samimi ve dostane ilişkilerle bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi bir görevle gitmeye cesaret ettiğim için verildi.” ifadelerini kullanmıştı.