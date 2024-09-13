Türkiye'nin BRICS başvurusu CIA'yı rahatsız etti! Rubin, yeni ABD yönetimine çağrı yaptı

ABD’nin psikolojik harp elemanlarından, eski Pentagon görevlisi Michael Rubin, Türkiye’nin BRİCS başvurusuna karşı ifadeler kullandı. Rubin, BRICS başvurusunun S-400 satın alımı gibi stratejik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yeni dünyaya doğru attığı büyük adım Rubin'i rahatsız etti. BRİCS’i liberal düzeni devirmeye çalışan bir örgüt olarak gören eski Pentagon görevlisi, Türkiye’nin başvurusunu NATO düşmanı ülkelerle ortaklık yapma arzusu olarak değerlendirdi.

Mıchael Rubin, Türkiye'nin BRIC'e tam üyelik başvuruna ilişkin makale kaleme aldı. Yazısında, Türkiye’nin NATO ittifakını güçlendirme yerine zayıflattığını belirten eski Pentagon görevlisi, “Türkiye artık NATO üyesi olmamalıdır” dedi.

Türkiye’nin daha önce F-35 programından çıkarılmasını “askeri karantina” olarak ifade eden Rubin, ABD’nin yeni yönetimine seslendi. Türkiye’nin BRİCS başvurusu için “askeri karantinayı şimdi diplomatik karantinaya genişletme zamanı” çağrısı yaptı.

Siyaset bilimci Profesor Doktor Hasan Koni Rubin'in makalesini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Batı sisteminin Türkiye'yi cezalandırmak istediğini belirtti.

Türkiye'nin BRİCS' başvurusunun öğrenilmesi üzerine ABD ve Avrupa Birliği'nden de peş peşe tepki açıklamaları gelmişti. Beyaz Saray "Türkiye'nin planları hakkında gidip onlarla konuşun daha fazla yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı. AB Güvenlik Sözcüsü Peter Stano ise Türkiye'nin dış politikasının AB'yle uyumlu olması gerektiğini temin ediyoruz" dedi.