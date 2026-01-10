Türkiye'nin dostu ama kapıları kapalı: İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke

Evreni dolaşmak ve farklı coğrafyaları keşfetmek günümüzde oldukça kolay bir eylemken, o coğrafyanın vatandaşı olmak zorlu bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Turistlere kapılarını sonuna kadar açan bazı ülkeler, konu vatandaşlık statüsü vermeye geldiğinde başvuruları adeta elemeye tabi tutuyor.