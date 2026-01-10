Türkiye'nin dostu ama kapıları kapalı: İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke

Dünyanın dört bir yanını gezmek kolaylaşsa da bazı ülkelerin yasal parçası olmak, uygulanan katı prosedürler nedeniyle neredeyse imkansız hale geliyor. İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu ülkeler...

Evreni dolaşmak ve farklı coğrafyaları keşfetmek günümüzde oldukça kolay bir eylemken, o coğrafyanın vatandaşı olmak zorlu bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Turistlere kapılarını sonuna kadar açan bazı ülkeler, konu vatandaşlık statüsü vermeye geldiğinde başvuruları adeta elemeye tabi tutuyor.

Bu ülkeler, talep ettikleri uzun süreli ikamet şartları, esnetilmeyen katı kurallar ve yalnızca istisnai durumlarda geçerli olan kriterlerle süreci yönetiyor.

PASAPORTLAR ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜK

Globalleşen dünyada pasaportların gücü ve erişilebilirliği konusunda büyük bir eşitsizlik göze çarpıyor. Kimi ülkelerde vatandaşlık hakkı kazanmak birkaç yıl içerisinde mümkün olabilirken, bazı ülkelerde bu süreç onlarca yıla yayılıyor.

İşte Ekonomim'e göre, vatandaşlık almanın en zor olduğu ülkeler...

San Marino

Butan

Monako

Japonya

Çin

İsviçre

Finlandiya

Suudi Arabistan

Avusturya

Kuveyt

Kuzey Kore

Katar

Vatikan

Liechtenstein

UAE

