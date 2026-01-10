Türkiye'nin dostu ama kapıları kapalı: İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke
Dünyanın dört bir yanını gezmek kolaylaşsa da bazı ülkelerin yasal parçası olmak, uygulanan katı prosedürler nedeniyle neredeyse imkansız hale geliyor. İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu ülkeler...
Evreni dolaşmak ve farklı coğrafyaları keşfetmek günümüzde oldukça kolay bir eylemken, o coğrafyanın vatandaşı olmak zorlu bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Turistlere kapılarını sonuna kadar açan bazı ülkeler, konu vatandaşlık statüsü vermeye geldiğinde başvuruları adeta elemeye tabi tutuyor.
Bu ülkeler, talep ettikleri uzun süreli ikamet şartları, esnetilmeyen katı kurallar ve yalnızca istisnai durumlarda geçerli olan kriterlerle süreci yönetiyor.
PASAPORTLAR ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜK
Globalleşen dünyada pasaportların gücü ve erişilebilirliği konusunda büyük bir eşitsizlik göze çarpıyor. Kimi ülkelerde vatandaşlık hakkı kazanmak birkaç yıl içerisinde mümkün olabilirken, bazı ülkelerde bu süreç onlarca yıla yayılıyor.
İşte Ekonomim'e göre, vatandaşlık almanın en zor olduğu ülkeler...
San Marino
Butan
Monako
Japonya
Çin
İsviçre
Finlandiya
Suudi Arabistan
Avusturya
Kuveyt
Kuzey Kore
Katar
Vatikan
Liechtenstein
UAE