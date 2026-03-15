"Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadı ve olmayacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türk hava sahasında imha edilen füzeler ve bölgede tırmanan gerilime ilişkin NTV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Füzelerin İran tarafından ateşlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Bekayi, yaşananları "kötü niyetli tarafların suistimali" olarak nitelendirdi.

"FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL"

Bekayi, Türk makamlarına ve kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Türkiye'ye yönelik herhangi bir füze veya İHA fırlatıldığını resmen yalanlamıştır. Bu saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini Türk dostlarımıza ilettik" dedi. Bölgedeki puslu havadan yararlanmak isteyen İsrail rejiminin, Tahran ile Ankara arasına nifak sokmaya çalıştığını vurguladı.

İSRAİL’İN KİRLİ SİCİLİ: LAVON OPERASYONU HATIRLATMASI

İsrail'in geçmişteki sabotaj faaliyetlerine dikkat çeken Bekayi, 1954 yılındaki Susanna Operasyonu’nu (Lavon Olayı) hatırlattı. İsrail'in o dönemde Mısır'da batılı hedeflere saldırarak Mısır’ın uluslararası ilişkilerini bozmayı hedeflediğini belirten Sözcü, bugünkü durumun benzer bir "sahte bayrak" operasyonu olabileceği konusunda uyardı. Bekayi, bu tür sabotajların önüne geçilmesi için Türkiye ve İran arasında ortak bir iletişim komitesi kurulmasını önerdi.

"MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA VE SAĞLIKLI"

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin yayılan iddiaları "psikolojik savaşın bir parçası" olarak tanımlayan Bekayi, "Mücteba Hamaney hayatta ve tamamen sağlıklıdır. Bunlar yanlış bilgi üretimine dayalı medya kampanyalarıdır" ifadelerini kullandı.

"HEDEF TÜRKİYE VE İSLAM COĞRAFYASI"

Siyonist rejimin yayılmacı emellerine karşı uyarılarını sürdüren Bekayi, şu dikkat çekici tespiti paylaştı:

"İsrailli yetkililer sıradaki hedefin Türkiye olduğunu açıkça vurguluyorlar. Amaçları İslam ülkelerini parçalamak, küçültmek ve tüm bölge üzerinde hâkimiyet kurmaktır. ABD ve İsrail’in saldırısı sadece İran’a değil, Mevlana’dan Nizami Gencevi’ye kadar uzanan ortak İslam ve bölge medeniyetimize karşıdır."



"VATANI SAVUNMAK DOĞAL HAKTIR"

Savaşın bölgeye yayılması ve enerji tesislerine yönelik tehditler hakkında da konuşan Bekayi, İran’ın eylemlerinin sadece birer savunma hamlesi olduğunu belirtti. "Savaşı biz başlatmadık; ancak vatanı, onuru ve namusu savunmak en doğal haktır" diyen Bekayi, ABD’nin enerji tesislerini hedef alması durumunda bölgedeki Amerikan çıkarlarının da doğrudan hedefte olacağı mesajını yineledi.