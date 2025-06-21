Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı: İşte en fazla Türk nüfusuna sahip 15 ülke
Dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmış Türk nüfusu, yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Türkiye dışında yaklaşık 30 milyon Türk, farklı ülkelerde yaşamını sürdürüyor. İşte diaspora ve tarihi bağlarla şekillenen, en fazla Türk nüfusuna ev sahipliği yapan 15 ülke...
Türkiye, 87 milyonun üzerindeki toplam nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak etnik olarak Türk kabul edilen nüfus bu sayının yaklaşık 65 milyonunu oluşturuyor. Ekonomim'e göre, Türkiye dışında yaşayan ve sayısı 15 milyona yaklaşan Türklerle birlikte, dünya genelindeki toplam Türk nüfusunun 80 ila 90 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.
Türkler, sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınırlı kalmayıp, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası ve göç dalgalarıyla dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Amerika’ya kadar çok sayıda ülkede önemli Türk toplulukları bulunuyor.
World Meter, World Population Review, Turkish Government Censuses ve Wikipedia kaynaklarına göre bu Türk toplulukları belirlendi.
İşte Türklerin en çok olduğu 15 ülke...
1. Türkiye: 65.000.0000
2. Almanya: 7.000.000
3. Suriye: 6.000.000
4. Irak: 3.000.000
5. Cezayir: 2.000.000
6. Hollanda: 2.000.000
7. Tunus: 2.000.000
8. Mısır: 1.500.000
9. Fransa: 1.000.000
10. ABD: 1.000.000
11. Bulgaristan: 510.000
12. Avusturya: 500.000
13. Birleşik Krallık: 500.000
14. Libya: 350.000
15. Kıbrıs: 300.000