Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı: İşte en fazla Türk nüfusuna sahip 15 ülke

Türkler, sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınırlı kalmayıp, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası ve göç dalgalarıyla dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Amerika’ya kadar çok sayıda ülkede önemli Türk toplulukları bulunuyor.

World Meter, World Population Review, Turkish Government Censuses ve Wikipedia kaynaklarına göre bu Türk toplulukları belirlendi.

İşte Türklerin en çok olduğu 15 ülke...