Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Pakistan'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuarı'nda gövde gösterisi yapacak. Yarın başlayacak fuarda Atak, Anka, Hürkuş ve Milli Muharip Uçak görücüye çıkartılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Pakistan'da 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'na katılacak.



27-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuar farklı ülkelerden savunma sanayii temsilcilerine ev sahipliği yapacak.



TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye fuarda Atak, Anka, Hürkui ve Milli Muharip Uçak gibi hava araçlarını sergileyecek.



Açıklamada, "TUSAŞ Pakistan'daki fuarda tüm ürün gruplarının maketlerini sergileyerek bölgedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor." ifadesine yer verildi.



TUSAŞ ve Pakistan Savunma Bakanlığı arasında bu yıl 30 adet T129 Atak helikopterinin Pakistan'a ihracatına yönelik sözleşme imzalanmıştı.



ulusal.com.tr