Uçağın tekerlek yuvasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

JetBlue'nun New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan uçağının tekerlek yuvasında, Salı günü yapılan uçuş sonrası bakım sırasında iki erkeğin ölü bedenine ulaşıldı. Havayolu şirketi, cesetlerin kimliklerinin belirlenmediğini ve iki kişinin tekerlek yuvasına nasıl girdiğiyle ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Yetkililer, ölümlerin nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını, ancak olayın havaalanı operasyonlarını etkilemediğini açıkladı. Yaklaşık iki hafta önce benzer bir olayda, Chicago’dan Hawaii Maui'ye giden United Airlines uçağının tekerlek yuvasında bir ceset bulunmuştu.

Uçağın tekerlek yuvasında saklanmak, kaçak yolcuların sıklıkla kullandığı bir yöntem olarak biliniyor. Federal Havacılık İdaresi’nin verilerine göre, uçağa yasa dışı olarak binmeye çalışan kaçak yolcuların yüzde 77’si yaşamını yitiriyor. Bu yolcular, genellikle uçak yüksek irtifaya ulaştığında oksijen eksikliğinden veya soğuktan dolayı bilinç kaybı yaşayabiliyorlar.