Uçakta akılalmaz anlar! Kırılan camdan dışarı uçan kocasını böyle tuttu...

Yunanistan'ın Selanik şehrinden Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Memmingen'e doğru havalanan FR1879 sefer sayılı uçuşta havada beklenmedik bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken uçağın motorunda oluşan hasar sonucu kopan bir parça gövdeye çarparak yolcu camını kırdı. Olay anında kabindeki oksijen maskeleri otomatik olarak açılırken, uçakta büyük bir panik yaşandı. Bu esnada pencere kenarında oturan Sırp yolcu, ani basınç düşüşünün yarattığı güçlü vakum etkisiyle kırılan bölgeden uçağın dışına doğru çekilmeye başladı.

EŞİ 5 DAKİKA BOYUNCA BIRAKMADI

Başı ve omuzları uçağın dışına çıkan adamın yardımına ilk olarak eşi koştu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, kadın eşini bacaklarından sıkıca tutarak tamamen uçaktan fırlamasını engelledi. Uçuş sırasında dışarıya doğru asılı kalan adam, eşinin yaklaşık beş dakika süren çabası ve ardından kabindeki diğer yolcuların da müdahaleye katılmasıyla güvenli bir şekilde uçağın içine geri çekildi. Olayın hemen ardından pilotlar acil durum ilan ederek uçağı güvenli bir şekilde indirmek üzere rotayı değiştirdi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Acil inişin tamamlanmasının ardından, yaralı yolcuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sürece dair bilgi veren Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos, "Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü" diyerek uçağın dönüşünün ardından Sırp yolcunun acilen hastaneye sevk edildiğini belirtti. Giannakis, yolcunun yaşadığı ağır psikolojik şok, hava sürtünmesinden kaynaklanan yaralar ve uçağın dışındaki dondurucu koşulların yarattığı donma etkisi nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Düşük maliyetli hava yolu şirketinin iştiraki olan Malta Air tarafından gerçekleştirilen bu uçuşta yaşanan ciddi kazayla ilgili resmi makamlar harekete geçti. Yetkililer, havacılık güvenliğini tehlikeye atan motor arızasının ve parça kopmasının kesin nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlatıldığını bildirdi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek teknik bulgularla kazanın sebebi netleşecek.