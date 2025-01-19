Uçuş korkusu olanlara kötü haber: En çok türbülans yaşanan 10 rota açıklandı!
Dünyada en çok türbülans yaşanan uçuş rotaları açıklandı. Araştırmaya göre, Amerika kıtası türbülansın en yoğun görüldüğü bölge olurken, Türkiye’den de iki şehre dikkat edilmesi gerekiyor. İşte detaylar…
Uçak yolculuklarında en büyük endişelerden biri olan türbülans, hem yolcular hem de uçuş ekipleri için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Habertürk’ten Güntay Şimşek’in haberine göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) her yıl düzenlediği Media Day kapsamında, en fazla türbülans yaşanan uçuş rotaları açıklandı.
Araştırma sonuçlarına göre, türbülansın en yoğun yaşandığı uçuş rotası Amerika kıtasında bulunuyor. Bu bölgedeki coğrafi ve meteorolojik koşullar, türbülans riskini artıran temel faktörler arasında gösteriliyor. Yüksek hava akımları, ani basınç değişimleri ve jet akımları, bu kıtanın hava trafiğini daha zorlu hale getiriyor.
TÜRKİYE’DEN İKİ ŞEHRE DİKKAT
Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye’den iki şehrin de türbülans yoğunluğu açısından riskli rotalar arasında yer alması. İstanbul ve Antalya üzerindeki bazı rotalar, hem yoğun hava trafiği hem de mevsimsel hava koşulları nedeniyle türbülans riski taşıyor.
TÜRBÜLANS KORKUSU NEDEN BU KADAR YAYGIN?
Türbülans, uçakların hava akımlarındaki ani değişimlerden dolayı sarsıntı yaşamasına neden oluyor. Bu durum, özellikle uçuş korkusu olan yolcular için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bazı türbülanslar hafif sarsıntılarla atlatılırken, şiddetli türbülanslar ciddi yaralanmalara ve uçuş ekipmanı hasarlarına yol açabiliyor.
İŞTE EN FAZLA TÜRBÜLANS YAŞANAN 10 UÇUŞ ROTASI
1-Mendoza - Santiago
2-Cordoba - Santiago
3-Mendoza - Salta
4-Mendoza - San Carlos de Bariloche
5-Kathmandu - Lhasa
6-Chengdu - Lhasa
7-Santa Cruz - Santiago
8-Kathmandu - Paro
9-Chengdu - Xining
10-San Carlos de Bariloche - Santiago