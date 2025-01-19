Uçuş korkusu olanlara kötü haber: En çok türbülans yaşanan 10 rota açıklandı!

TÜRBÜLANS KORKUSU NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Türbülans, uçakların hava akımlarındaki ani değişimlerden dolayı sarsıntı yaşamasına neden oluyor. Bu durum, özellikle uçuş korkusu olan yolcular için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bazı türbülanslar hafif sarsıntılarla atlatılırken, şiddetli türbülanslar ciddi yaralanmalara ve uçuş ekipmanı hasarlarına yol açabiliyor.