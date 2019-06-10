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Uganda'da sel felaketi

Uganda'da haftalardır devam eden sağanak yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu. Sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve iş yeri ise zarar gördü.

Uganda'da sel felaketi

Uganda'nın başkenti Kampala'da haftalardır devam eden şiddetli yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu.

Meydana gelen sel felaketinde en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. 

Aynı zamanda şiddetli yağışlar sebebiyle de birçok yol kullanıma kapatıldı, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Kampala'nın yaklaşık 25 kilometre uzağında bulunan Kame Vadisi ise şiddetli hava şartları yüzünden ciddi hasar aldı.

Bölgedeki çiftlikler sel suları tarafından tahrip edilirken, su akışının daha kolay sağlanması için yeni inşa edilen kanal da kırıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #uganda
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