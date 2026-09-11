Uganda Genelkurmay Başkanı'ndan hadsiz Türkiye tehdidi! "Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıkça nefret söyleminde bulunan Kainerugaba, ülkedeki tüm Türklerin Uganda'yı derhal terk etmesi gerektiğini savundu. 18 Eylül tarihinde Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde kitlesel bir protesto düzenleyeceklerini duyuran Uganda Genelkurmay Başkanı, eyleme karşı çıkan herkesin "Türk ajanı" sayılarak gözaltına alınacağını öne sürdü.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE EYLEM VE "AJAN" TEHDİDİ

Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, X (Twitter) hesabından yayımladığı mesajlarla tansiyonu tırmandırdı:

18 Eylül'de başkent Kampala'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde geniş katılımlı bir gösteri organize edeceklerini ilan etti.

Gösteriyi koordine eden kurumlara talimat verdiğini belirten Kainerugaba, eyleme engel olmaya çalışan ya da karşı duran kişilerin "Türk ajanı" suçlamasıyla tutuklanacağını iddia etti.

Türk vatandaşlarını doğrudan hedef göstererek, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar" ifadelerini kullandı.

3,2 MİLYAR DOLARLIK İHALEYİ İPTAL ETTİRMİŞTİ

Kainerugaba'nın Türkiye karşıtı hamlelerinin diplomatik ve ekonomik geçmişi dikkat çekiyor:

Türkiye ile İsrail arasındaki bölgesel gerilimde açıkça Tel Aviv yönetiminin yanında saf tutan Kainerugaba, babası Cumhurbaşkanı Museveni üzerindeki etkisini kullanarak Türk şirketlerinin projelerini hedef almıştı.

Haziran ayında, Türk inşaat devi Yapı Merkezi'nin Uganda'da üstlendiği 3,2 milyar dolar değerindeki stratejik standart hatlı demiryolu projesinin iptal edilmesinde başrol oynamıştı.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL TALEPLERDE BULUNMUŞTU

Uganda Genelkurmay Başkanı'nın diplomatik teamülleri ve ciddiyeti hiçe sayan ilk vukuatı bu değil:

Nisan ayında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Somali ve Doğu Afrika'daki askeri eğitim ve üs faaliyetlerini hedef almıştı.

Ankara'nın Somali'deki varlığına karşılık Uganda'ya 1 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiği yönünde hezeyanlarda bulunmuş, ayrıca "Türkiye'deki en güzel kadının kendisine eş olarak verilmesi" gibi akıl dışı ve gayriahlaki şartlar öne sürerek uluslararası arenada büyük tepki toplamıştı.