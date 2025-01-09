Ukrayna, Batı'ya pahalıya mâl oldu

Rusya’ya karşı Ukrayna’yı donatmak ABD ve Batı'ya pahalıya mal oldu. Ukrayna'ya silah tedarikini bilançosunu ABD Savunma Bakanlığı açıkladı.

Pentagon, Rusya'nın operasyonunun başlamasından bu yana Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardımın 126 milyar doları aştığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı.

Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti.

ABD'DEN "UKRAYNA" İTİRAFI

Verilen bu yüklü desteğe rağmen ABD Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir itiraf geldi. Pentagon Şefi Lloyd Austin, Ukrayna'daki çatışmada ‘üstünlüğün’ Rusya’da olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, bu yılın ilk haftasında 13 bin asker ve 46 tank kaybetti.