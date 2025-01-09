Ukrayna, Batı'ya pahalıya mâl oldu

ABD ve müttefiklerinin, Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya harcadığı para, 126 milyar doları aştı. Rakamı, ABD Savunma Bakanlığı açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ukrayna, Batı'ya pahalıya mâl oldu
Yayınlanma:

Rusya’ya karşı Ukrayna’yı donatmak ABD ve Batı'ya pahalıya mal oldu. Ukrayna'ya silah tedarikini bilançosunu ABD Savunma Bakanlığı açıkladı.

Pentagon, Rusya'nın operasyonunun başlamasından bu yana Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardımın 126 milyar doları aştığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı.

Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti.

ABD'DEN "UKRAYNA" İTİRAFI

Verilen bu yüklü desteğe rağmen ABD Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir itiraf geldi. Pentagon Şefi Lloyd Austin, Ukrayna'daki çatışmada ‘üstünlüğün’ Rusya’da olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, bu yılın ilk haftasında 13 bin asker ve 46 tank kaybetti.

ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret! John Bass, Türkiye'ye geliyorABD'den Ankara'ya kritik ziyaret! John Bass, Türkiye'ye geliyorDünya
Ukrayna rusya abd
Günün Manşetleri
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta can kaybı 5'e yükseldi
Aydın-Denizli Otoyolu yarın açılacak
Pazar günü bu illeri kar vuracak!
“Kıbrıs’ta iki devletli çözüm kaçınılmaz”
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?