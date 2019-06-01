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Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Temsilcisi Mustafa Cemilev görevden alındı

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Temsilciliği görevini sürdüren Mustafa Cemilev, görevden alındı. Rusya’nın Kırım’dan çıkarılması gerektiğini savunan Mustafa Cemilev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kırım konusunda zaman zaman temas halinde olan bir isim

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Temsilcisi Mustafa Cemilev görevden alındı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yönetim kademelerinde düzenlemeye gidiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Temsilciliği görevini sürdüren Mustafa Cemilev, görevden alındı.

Ukrayna basınına konuşan Rusya’nın Kırım’da giriş yasağı koyduğu Ukrayna milletvekili Cemilev, yerine atanacak kişi konusunda Başkan Zelenskiy ile görüşeceğini iddia etti.

Rusya’nın Kırım’dan çıkarılması gerektiğini savunan Mustafa Cemilev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kırım konusunda zaman zaman temas halinde olan bir isim. Cemilev, Kırım politikalarına ilişkin Ankara'nın görüşmeler yaptığı kişi olarak biliniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ukrayna #kırım #Mustafa Cemilev
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