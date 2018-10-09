Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın Çernigov'da gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Çevredeki yerleşim birimlerinden 10 bin kişi tahliye edildi. Bölgeden gelen haberlerde patlamaların bütün gece devam ettiği belirtiliyor.

Ukrayna'nın Çernigov bölgesindeki cephanede gece yarısı 03.30'da büyük bir patlama gerçekleşti.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, başkent Kiev'e 170 kilometre uzaklıktaki İçnya(İÇNİYA) şehrindeki patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cephanedeki yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.



İçnya şehri ve civardaki yerleşim birimlerinden yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.



Ülkenin en büyük cephanelerinin bulunduğu Harkov ve Vinnitsa'da da geçen yıl patlamalar meydana gelmiş, binlerce ton silah yok olmuştu.



İçnya'daki patlamanın Kilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.



Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çernigov'un, olağanüstü hal bölgesi olduğunu belirterek, ekiplerin bölgede çalıştığını, kendisinin de buraya gideceğini bildirdi.



ulusal.com.tr