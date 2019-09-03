Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Gerekçeli kararı açıklandı
Gerekçeli kararı açıklandı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı

Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti.

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı

Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti.

Parlamento Genel Kurulunda, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 404 milletvekilinden 373'ünün oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan yargılanabilecek.

Milletvekillerinin, siyasi tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanmasını kapsamayan yasa, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ukrayna
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.