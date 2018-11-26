Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, sıkıyönetim kanununu imzaladığını duyurdu.

Rusya ile Kerç Boğazı bölgesinde yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (SNBO) ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararı, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından onaylandı.Poroşenko'nun imzaladığı kararnameye göre, bugün Ukrayna saati ile 15.00'te (TSİ 16.00) yürürlüğe girmesi öngörülen sıkıyönetim, 25 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.



Ukrayna lideri imzaladığı kararnameyle ayrıca, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nı kısmi seferberlik için gereken önlemleri almakla görevlendirdi.



PARLAMENTO ONAYININ ARDINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Ayrıca SNBO, karşı istihbarat ve terörle mücadele çalışmalarını güçlendirmekle görevlendirilirken, sıkıyönetim uygulamasının, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada'da onaylanması ardından yürürlüğe gireceği belirtiliyor.



Sıkıyönetimin yürürlüğe girmesi halinde ülkede bu uygulama sonlanana kadar seçim düzenlenmesine ya da protesto gösterilerine izin verilmeyecek. Sıkıyönetim fikrinin, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerine gidilecekMart 2019'a yakın bir tarihte ortaya atılması şüpheyle karşılanıyor. Ukrayna'da seçimler öncesinde yapılan anketlerde Poroşenko'ya desteğin giderek düşmüş olması da bu şüpheleri güçlendiriyor.



'PLANLI PROVOKASYON'



Rus yetkililer, Rus karasularına giren Ukrayna gemilerini alıkoymakla hem Rusya yasaları hem de uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini vurguluyor. Nitekim Rus Dışişleri yetkilileri de Ukrayna'yı Kerç Boğazı'nda planlı bir provokasyon gerçekleştirmekle itham etti.



Ukrayna gemilerinin Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya'nın bölgeye savaş uçaklarını göndermesi raddesine kadar tırmanan gerilim nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'daki maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrılmıştı. Sputnik