Ukrayna'dan NATO'ya "Savaş gemisi çağrısı" geldi. Rusya'nın bölgede saldırgan tavırlar içinde olduğunu öne süren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO'ya "Karadeniz'e daha fazla gemi yollayın" çağrısında bulundu

Ukrayna, Rusya'ya karşı önlem için NATO'ya "gemi" çağrısı yaptı.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı daha tehditkar bir tutum alınması gerektiğini söyledi.



Bu kapsamda NATO'ya çağrı yapan Poroşenko, "NATO gemilerinin Karadeniz'de varlığını artırmalıyız. Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından Karadeniz'de güçler dengesi tamamen yok oldu." dedi.



Poroşenko, Rusya'nın Kırım'daki varlığını da güçlendirdiğini ve saldırgan tutumunun süreceğini iddia etti. "Putin, Kırım'ı roket yerleştirmek için kullanıyor." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası koalisyona "etkili yaptırımda" bulunma vurgusu yaptı.



Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce NATO'nun Karadeniz'de varlığını arttırmaya hazırlandığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.



ulusal.com.tr

