Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Zelenskiy, Ukrayna'yı NATO ve Avrupa Birliği üyesi yapmayı hedeflediğini ve Doğu Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika'nın Brüksel şehrinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.



Göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiren Ukrayna Başkanı, görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.



Zelenskiy, Stoltenberg ile ortak gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Doğu Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya ile müzakereye hazır olduklarını duyurdu.



Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO ile bütünleşmesi hedefinden de vazgeçmediğini kaydetti.



Ukrayna Devlet Başkanı, ana hedeflerinden birinin iç güvenlik sorunlarını çözerek ülkesini NATO'ya daha da yakınlaştırmak olduğunu söyledi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti.



Stoltenberg, "NATO, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve Karadeniz'deki saldırgan tutumunu kınıyor" ifadelerinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde Amerika'da Ukrayna'yı "NATO dışından ana müttefik" ilan eden yasa tasarısı meclise sunulmuştu.



Amerika'nın Rusya ile arasındaki gerilimi arttıran bu hamlesi, ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatını yapabilmesini öngörüyor.







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