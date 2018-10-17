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Ukrayna kararına tepki

Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kararını kabul etmedi. Kilise, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini tamamen kesme kararı aldı.

Ukrayna kararına tepki

Rus Ortodoks Kilisesi, Kutsal Sinot toplantısında kararını verdi. Fener Rum Patrikahnesi ile ilişkiler tamamen kesildi.

Açıklamayı, Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion yaptı.

"Bu zorunlu bir karardı, ama Kutsal Sinot'umuz başka karar alamazdı, çünkü Fener Rum Patrikhanesi'nin son eylemlerinin mantığı buna yol açıyordu."

Rus Ortodoks Kilisesi'nin kararı, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesine bağımsızlık verme kararının ardından geldi. Hilarion, Fener Rum Patrikhanesi'nin kararından dönmesini umduklarını da belirtti.

Fener Rum Patrikhanesi kararından dönmediği sürece kilise ile iletişim içinde olmayacaklarını söyleyen dış ilişkiler başkanı, Rus Ortodoksların Fener Rum Patrikhanesi'ne ait kiliselerdeki ayinlere katılamayacağını da belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ukrayna #ortodoks kilisesi #patrikhane
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